El Pleno del Consorcio de Zona Franca Tenerife (ZFT) acordó el pasado mes de abril la inversión de medio millón de euros para la construcción y puesta en servicio, en los terrenos adscritos a la Zona Franca en el puerto tinerfeño, de una nave de almacenamiento en la que ofrecer servicios de depósito y operaciones de comercio. Esta decisión ha sido posible gracias a la aportación patrimonial extraordinaria de 450.000 euros que el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales del Estado 2023, realizó a la entidad. De ellos, 350.000 euros irán destinados a esta infraestructura, que se levantará en un terreno de 2.200 metros cuadrados y que dispondrá, según lo previsto inicialmente, de 720 metros cuadrados construidos. El resto, deberán financiarlo con aportaciones extraordinarias del Cabildo (50.000 euros) y Gobierno de Canarias (100.000). La licitación para la adjudicación del proyecto está pendiente solamente de que las administraciones que han comprometido fondos los hagan efectivos.

Margarita Pena, delegada especial del Estado para la Zona Franca de Tenerife, explica, no obstante que «la llegada de las elecciones regionales y nacionales han ido retrasando la disposición de esos fondos, aunque el proceso sigue adelante y la ZFT ya ha solicitado la concesión administrativa de la parcela a Puertos de Tenerife, con quienes tenemos una relación magnífica, cordial y fluida, como no puede ser de otra manera, y trabajamos con una colaboración que es modélica». Pena explica que «esta iniciativa responde a una necesidad evidente de ofertar servicios a los operadores que deseen instalarse en este ventajoso régimen aduanero especial pero que no estén en disposición de construir su propia nave. Facilitando las operaciones de zona franca, repercutiremos positivamente en la internacionalización de la economía canaria», asegura, «ya que la Zona Franca de Tenerife, como agente de fomento y de promoción de la actividad económica en su territorio, potenciará la creación de puestos de trabajo. Además, la nave es una inversión necesaria para la sostenibilidad financiera futura de esta entidad pública». Pena asegura que es importante destacar que es «la primera vez en la historia que la ZFT puede acometer un proyecto de estas dimensiones. La filosofía es que la nave sea polivalente, con espacio para almacenamiento, servicios y oficinas, suficientemente grande como para ofrecer apoyo a los negocios que lo necesiten, pero sin pretender ser competencia a grandes operadores logísticos».

Pena, la única mujer al frente de una zona franca en España, y la primera en Canarias, tiene una agenda frenética, empeñada 24 horas al día en hacer de la Zona Franca de Tenerife en el motor económico y de diversificación que la isla necesita. «Es importante insistir en el concepto de innovación a la hora de pensar en la Zona Franca. El concepto de innovación no únicamente relacionado con lo audiovisual, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial, sino también la robótica, industria 4.0 y la logística 4.0, el trading, la logística portuaria, tienen mucho que ver con las actividades que se pueden desarrollar en la zona franca». En esta línea, Margarita Pena se trasladará el próximo mes, de la mano de Why Tenerife, en misión comercial a Praga, para participar en un foro internacional de innovación. Pena desvela que existe mucha actividad y excelente relación con la Cámara Hispano Checa para promocionar a Tenerife como destino de inversión.

La delegada especial del Estado desvela que está preparando la solicitud para incorporar a la Zona Franca de Tenerife al comité ejecutivo del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (Capecc), un órgano de cooperación en el marco de la estrategia económica Canarias-Estado. «En el Capecc se toman muchas decisiones de colaboración Canarias Estado en materia de comercio exterior.

Es fundamental para la política de promoción estratégica y comercial para las empresas en Canarias. Como órgano colegiado que tiene como objetivo fomentar la internacionalización de la economía canaria y potenciar los intercambios económicos en la zona, las zonas francas del archipiélago hemos sido invitados a las reuniones del Comité Ejecutivo, que hace el seguimiento de las acciones que se materialicen en los acuerdos, pero nos interesa tener una presencia permanente porque una de las funciones del Capecc es asesorar en el diseño de programas de formación e información, así como fomentar la constitución de sociedades y consorcios de exportación u otra actividad de apoyo a la exportación».

Ahora mismo, además de seguir recibiendo algunas solicitudes de instalación en la ZFT por parte de empresas con ideas emprendedoras novedosas, la entidad se encuentra renovando la página web, un instrumento de promoción de las ventajas económicas que oferta, y de captación de empresas que se asienten en ella. Zona Franca de Tenerife es un régimen aduanero especial, en el que se puede importar y exportar mercancías de países que no forman parte del territorio aduanero de la Unión, almacenarlas por tiempo indefinido (sin constituir garantía) y exportar a países terceros con exención absoluta de aranceles, no aplican políticas de contingentes, etc. Asimismo, pueden realizarse operaciones de incorporación de valor añadido (etiquetado, envasado, embalado, etc.).

En el caso de que parte de esa mercancía se destine al mercado interior, la deuda aduanera se devengará conforme se vaya produciendo el despacho de la misma. «Es, básicamente, un espacio acotado para el almacenamiento, manipulación o transformación de mercancía, independientemente del origen, destino, cantidad o naturaleza, que ofrece ventajas en cuanto a tramitación administrativa, aranceles e impuestos, totalmente compatibles con otros incentivos como los de la Zona Especial Canaria (ZEC)».

Pena se muestra entusiasmada con los nuevos proyectos que tienen intención de entrar a operar en la Zona Franca de Tenerife. «No puedo hablar aún de la actividad, pero hay un par de proyectos, uno en concreto, que ya ha solicitado la parcela, lo que significa que empiezan a caminar, y eso es siempre es una buena noticia, la de tener en perspectiva una nueva instalación de industria diferente a las ya establecidas en la zona franca, que cumplen todos los estándares medioambientales».

Pero lo más ilusionante, ral y como explica Pena, es que «son empresarios de las islas, jóvenes con ideas y una alta preparación técnica que apuestan por su tierra. Siguen a buen ritmo de desarrollo las que ya están instaladas en ZFT y, si cualquiera se acerca a la dársena pesquera, puede comprobar cómo la construcción de las instalaciones de Wellysis Industries ya está muy avanzada. Así es que es muy satisfactorio ver cómo poco a poco vamos llenando este espacio que significa, como siempre digo, una oportunidad sin precedentes para la diversificación económica de la Isla».