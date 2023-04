La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte, integrada en Femete) ha difundido un comunicado donde “denunciamos el mal funcionamiento general de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Es una pesadilla que perjudica gravísimamente tanto a las empresas y profesionales como a la ciudadanía, ya que no se pueden presentar en tiempo y forma documentación que es obligatoria para cumplir con la seguridad y la legalidad de las instalaciones”.

“De forma habitual, no está operativa. Incluso en reiteradas ocasiones deja de funcionar durante más de una semana. De hecho, días atrás coincidió que se cerraba el plazo para justificar una subvención de autoconsumo y muchas empresas y personas no pudieron tramitar los certificados necesarios, perdiendo así esa oportunidad. Ese pésimo funcionamiento de la sede electrónica implica igualmente que no se puedan presentar documentos necesarios para legalizar las instalaciones eléctricas y para contratar el suministro eléctrico en una vivienda o local comercial, etc. Al final, de cara al cliente, parece que es la empresa quien no quiere realizar el trabajo, cuando la responsabilidad recae directamente en la Administración Pública que no soluciona los continuos errores y falta de operatividad de su sede electrónica”, detalla Asinelte.

Esta asociación empresarial lamenta que “hemos comunicado estos problemas en numerosas reuniones con la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. Pese al interés y las buenas intenciones que nos trasladan de que su personal informático trabaja en mejorar la calidad del sistema, volvemos a sufrir la misma situación. Una y otra vez, la historia se repite. Es una pesadilla. Es rarísimo el día que funciona correctamente. Lo habitual es que no sea así, impidiendo subir el pago de las tasas, no dejando que guarde los borradores de los formularios cumplimentados ni tampoco permite crear la incidencia en la propia sede electrónica. El mensaje que trasmiten es que lo solucionarán en dos días, pero no es real. En el caso de las subvenciones, la Administración pide que se tramite a través del Registro General Electrónico para tener justificación de que se ha presentado en plazo. Sin embargo, a efectos prácticos, esa documentación no es válida para la solicitud. En definitiva, reclamamos una sede electrónica estable, rápida y eficaz para que todos, empresas, profesionales y ciudadanía, podamos cumplir con las necesidades, con la legalidad y, especialmente, con la seguridad”, concluye el comunicado.