Dan trabajo a una media de 60 empleados, construyen alrededor de 100 piscinas al año, llevan en el mercado más de dos lustros que avalan su seriedad y profesionalidad, y aún mantienen la pasión y la curiosidad para estar al día de los nuevos diseños, materiales e innovaciones tecnológicas. Miguel y Francisco Varela dirigen con paso firme Pisercons Varela, líder en servicios de construcción, reforma, instalaciones y mantenimiento de piscinas, spas y jacuzzis. Nos atiende Miguel, administrador de la empresa, encajando con dificultad una llamada en su repleta agenda.

¿A qué se dedica Pisercons Varela?

Somos una empresa especializada en piscinas. Nos dedicamos a la construcción de obra civil y privada. Llevamos a cabo desde obras pequeñas a obras grandes y reformas de todo tipo. Nuestra área de trabajo va desde la construcción y reformas de piscinas de hormigón proyectado (vía Gunite) hasta la obra de depósitos y refuerzos de taludes, pasando, por supuesto, por la realización del proyecto, asesoramiento técnico sanitario, tramitación de documentación o legalización. Además, tenemos gran variedad de artículos relacionados como filtros, bombas de calor y accesorios (mangueras, pértigas, cepillos limpia fondos…) y ofrecemos el servicio de mantenimiento adecuado a cada piscina, vigilando y regulando el PH, etcétera.

Es un trabajo muy especializado, ¿cuáles son sus clientes?

Nuestro cliente puede ser cualquier persona que quiera poner una piscina o un jacuzzi a título individual, o en comunidades de propietarios, empresas de bienestar, donde instalamos spas, por ejemplo, y hoteles. Y no solo hacemos las piscinas, sino también las zonas comunes, montamos las salas de máquinas, los equipos de dosificación, etcétera.

¿Y cuánto trabajo puede significar eso al año?

Este año, por ejemplo, estamos por unas cuarenta piscinas unifamiliares, diez de comunidades y siete de hoteles. Precisamente el trabajo en los hoteles es el que ha disminuido este último año porque no parece que vayan a arrancar los nuevos que están aún pendientes de licencia, y los que hay no están invirtiendo en la renovación de instalaciones.

En los hoteles, precisamente, la piscina es un elemento fundamental.

Y que lo digas. Si vas a cualquier foro, la puntuación de los hoteles está muy condicionada a la calidad de las instalaciones, fundamentalmente a la piscina y las zonas comunes como el solárium. Esperamos que la inversión en renovación se reactive porque es fundamental para mantener y mejorar la imagen que el turismo tiene de la Isla y de sus hoteles.

¿Cualquier terreno puede tener una piscina?

Nosotros analizamos el espacio y ofrecemos una solución que se adapte al presupuesto. Nos gusta también asesorar. Ocurre que hay personas que te piden una piscina muy grande y no se dan cuenta de que no les queda espacio para solárium, por ejemplo, y entonces nosotros sugerimos alternativas para que todo, la piscina y el entorno, tenga el mejor rendimiento. Nos gusta decir que no solo construimos piscinas sino que creamos espacios únicos para vivir momentos inolvidables.

¿Existen las modas en la construcción de piscinas?

Sí, sí, desde luego. Antes por ejemplo estaban muy de moda las piscinas pintadas, ahora se lleva más la cerámica y las empresas de esta área están innovando mucho en ese sentido. También en cuanto al diseño, ahora se llevan mucho las piscinas semielevadas que vistas desde el solárium parecen una fuente, y las piscinas infinity.

¿Ha habido mucha innovación tecnológica desde que comenzaron?

Muchísima, sobre todo en el ámbito del mantenimiento automatizado. Ahora mismo puedes controlar el PH o la temperatura del agua desde el móvil. Tenemos un cliente que vive en Alemania y prepara la piscina antes de volver a Tenerife activando la bomba de calor para la hora en la que llega a su casa. En este sentido, la informatización ha facilitado mucho el mantenimiento.

¿Han tenido alguna petición extraña o curiosa?

La verdad es que no. Nos suelen pedir que el gresitte tenga dibujos, iniciales, símbolos… pero nada más allá. Hay quien pide que el revestimiento tenga papel de oro creyendo que eso influirá en el color del agua, pero el color del agua lo da el cielo, el fondo solo te aporta más claridad o más oscuridad.

La pregunta imprescindible es cuánto puede costar una piscina.

Bueno, es que eso es muy relativo, porque todo depende de muchos factores. Es decir, la misma piscina de 8x4 te puede costar algo en un lugar, y el doble en otro, por el terreno, por las licencias… Nosotros hacemos el proyecto y entregamos al cliente un precio cerrado en el que ya hemos contemplado todas esas variables para que quien la encarga no tenga sorpresas ni sobrecostes, pero una unidad de obra con un estandard mínimo puede estar sobre los 15.000 euros.

