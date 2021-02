Esta empresa canaria, especialista en mercado eléctrico y eficiencia, ya ha conseguido ahorrar, en facturación eléctrica, más de 1.500.000 de euros a empresas y particulares españolas en sus 10 años de vida. Ángel Treviño, CEO de Ecoluz Consultores, comenzó el proyecto en el Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La consultora tiene más de 1000 puntos de suministros, y mantiene sedes en Tenerife y Gran Canaria donde dan soporte en ahorro de luz a toda España desde el archipiélago canario.

¿Cómo consiguen tanto ahorro en el recibo de luz?

Diría que con tres puntos fundamentalmente: transparencia, optimización en profundidad y seguimiento de ahorros, errores y resultados. Nosotros garantizamos ahorro y resultados, por eso no podemos fallar. En un sector en el que todos desconfían por la complejidad del mercado y por las malas praxis de algunos comerciales, es necesario explicar todo con transparencia y todo tipo de detalles.

La Optimización en profundidad de la facturación eléctrica consiste en analizar todos los elementos de mejora de la instalación, desde el contador, pasando por la potencia, tarifa de acceso, precio del kW, leds e instalaciones hasta la implantación de energías renovables, si fuese necesario. Por último, debemos hacer una labor de seguimiento mensual del ahorro y de los errores detectados, para verificar que lo presupuestado concuerda con lo que ocurre en realidad.

¿Cuánto se puede ahorrar en luz una empresa o un particular?

Va caso a caso y en función de varios factores como son: la potencia, maquinaria, electrodomésticos, iluminación, tarifa de acceso y precios de energía actuales. Siempre conseguimos al menos un 10% de ahorro, aunque la media es un 30%. A veces nos da vergüenza presentar propuestas de ahorro, donde reducimos un 60% o más de facturación eléctrica, piense en cuántos años lleva pagando el cliente un 60% de más, por lo mismo.

¿Cómo han conseguido crecer en número de clientes en 2020?

El ahorro siempre ha sido fundamental para el desarrollo económico, pero ahora es vital para poder sobrevivir a los efectos económicos que esta pandemia está produciendo. Cada euro que se consiga ahorrar en luz es una batalla ganada ante la bancarrota.

En el 2020 y con el confinamiento, muchos empresarios se han preocupado por buscar ahorro donde antes no habían buscado, ya sea por desinformación, desinterés o desencuentros con el sector eléctrico. Una vez que el cliente queda satisfecho, el boca a boca hace el resto.

¿Qué esperas del futuro energético de Canarias?

Pasa por dos grandes retos, las energías renovables y el vehículo eléctrico. La sociedad debe asumir en su totalidad que las energías renovables son el presente y que el vehículo eléctrico ha venido para quedarse.

El mix de generación de energía en renovables se tiene que disparar en Canarias, y creo que no se está dando en la tecla, los intentos de implantación de esta tecnología por parte de la administración, están haciendo un efecto contrario al deseado. No es normal que una tecnología que es más barata y que es tan buena para el medio ambiente no este implantada como en otros lugares de Europa con peor clima que en Canarias. También, debemos tener en cuenta que el vehículo eléctrico es una revolución de concepto del transporte, que no contamina, siempre que sea recargado con fuentes de energías renovables.

Nosotros trabajamos en ambas ramas, tanto dando soporte a empresas para la instalación de autoconsumo con fotovoltaica, como la instalación de cargadores y gestión del kW más barato para vehículos eléctricos.

¿Por qué recomendarías Ecoluz? ¿Cómo se puede contactar?

Porque llevamos diez años de experiencia, tenemos muchos clientes que avalan nuestro saber hacer, restaurantes, supermercados, hoteles, panaderías, talleres, etc. Porque conocemos el mercado eléctrico a la perfección, y porque garantizamos el éxito del ahorro, al estar nuestros honorarios sujetos al ahorro conseguido. Nos pueden encontrar en la web: eco-luz.es o bien nos pueden enviar un mensaje a través de Whatsapp al número: 693812208