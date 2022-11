Los puentes de Diciembre, junto con las vacaciones navideñas son fechas ideales para escaparse a Canarias. El clima de las islas hace que muchos turistas huyan del frío de sus lugares de origen en busca de unos días de relax y desconexión bajo el sol. Por ello, los aeropuertos de las distintas islas así como el sector de la hostelería empiezan a recabar candidatos para reforzar sus plantillas y que todo esté a punto para la inminente llegada de visitantes. En las siguientes ofertas de empleo en Tenerife y ofertas de empleo en La Gomera se destacan algunos de los puestos vacantes con las que encontrar trabajo en estos momentos.

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

10 FRIEGAPLATOS HOSTELERÍA. Empresas de restauración y hoteleras en crecimiento buscan personal con disponibilidad de incorporación inmediata, ofreciendo un contrato temporal prorrogable, salario según convenio, jornada parcial o completa y horario flexible en función del servicio. - Podrás trabajar en los diferentes eventos en los que Adecco colabora. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Friegaplatos Hostelería en Puerto de la Cruz.

CAMAREROS/AS DE PISOS. Grupo Adecco selecciona camareros/as de piso profesionales que quieran compatibilizar una jornada parcial o completa. Se ofrece contrato temporal prorrogable, salario según convenio, jornada de 4 o 8 horas diarias y horario flexible según el servicio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camareros/as de pisos en Puerto de la Cruz.

MOZOS/AS HOSTELERÍA ¿Tienes experiencia en el montaje de mobiliario de catering? Grupo Adecco busca Mozo/as profesionales que quieran compatibilizar una jornada parcial o completa. Se requiere que tengas disponibilidad para incorporarte de forma inmediata y experiencia como Mozo/a en el sector de hostelería o en el sector logístico y en montaje de camas, mesas, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozos/as Hostelería en Güímar.

CAMAREROS/AS DE SALA. Deberás contar con experiencia llevando bandeja y disponibilidad para incorporarte de forma inmediata y en jornada de de Lunes a Domingo, en función del servicio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camareros/as de Sala en Puerto de la Cruz.

TÉCNICO/A DE RRHH. Se precisa Un/a Técnico/a de RRHH que le apasione la gestión de personas y se considere eficiente, resolutivo/a, con capacidad para la toma de decisiones, proactivo/a y con un alto nivel de organización y planificación para trabajar en una importante empresa que se encuentra en crecimiento. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de RRHH en Granadilla de Abona.

GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT. Grupo Crit está buscando agentes de Helpdesk para nuevo centro en expansión de su cliente en Tenerife. Deberás con un nivel alto de alemán, inglés y español, así como habilidades básicas de PC y buenas habilidades de comunicación. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

PISCINERO/A - HOTEL 5* TENERIFE. En Vincci Hoteles seleccionan a un/a Piscinero/a para nuestro hotel ubicado en Costa Adeje. El puesto de trabajo se desarrollará en una jornada de 30 horas semanales. Es necesario contar con el Título de socorrismo, experiencia de 1 año en un puesto similar, preferentemente en Hoteles, nivel medio de inglés y se valorará los conocimientos en francés o alemán. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Piscinero/a - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

OFERTAS DE EMPLEO EN LA GOMERA

AGENTE DE RAMPA AEROPUERTO DE LA GOMERA. Si te gusta el entorno aeroportuario, y tienes disponibilidad para trabajar como operario/a de rampa, a jornada parcial con turnos partidos ¡Te estamos buscando! Se ofrece formación a cargo de la compañía aérea, de una semana on line y otra presencial (teórico/práctica), que tendrás que superar para poder ser contratado. Serás el responsable en la operativa de carga/descarga de equipaje y mercancías, conducir jardineras, colocar calzos, conos, protecciones de hélices, zonas de patio de carrillos, zonas de mercancías, etc. y en ocasiones, operar con cintas trasportadoras de equipaje, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de rampa Aeropuerto de La Gomera en Alajeró.