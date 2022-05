Saber idiomas siempre ha abierto puertas, sobre todo en el entorno laboral. Esto es lo que ocurre, en concreto, con las dos ofertas de empleo en Tenerife que destacamos en este artículo. Manpower, líder mundial en gestión del talento, busca en la isla profesionales del telemarketing que dominen el holandés y el alemán. Vacantes con interesantes condiciones, a las que pueden optar personas con claras dotes comerciales y que, por supuesto, sepan comunicarse en los idiomas indicados más arriba. Con estos requisitos, conseguir trabajo en Tenerife está a solo un clic.

No pierdas detalle de las siguientes líneas, consulta toda la información que ponemos a tu disposición y aprovecha el enlace que te facilitamos junto a cada oferta para que puedas registrarte aquí mismo como candidato en el puesto que más te interese.

Manpower España selecciona en Tenerife:

NEDERLANDS | DUTCH – PRE-SALES LEAD GENERATION

We werven personeel aan B2B marketingbedrijf, opgericht door een Nederlandse veteraan uit de telemarketing. Het is onze missie om de telemarketingsector voor goed te veranderen.

Vacature-omschrijving

De baan bestaat uit het bellen van Nederlandse en Vlaamse bedrijven om met de IT-manager de spreken. Aan de telefoon wordt niet verkocht. Het is ons werk om informatie te verzamelen door de juiste vragen te stellen over relevante IT-gerelateerde onderwerpen. Het doel van het gesprek is om een “lead” te genereren: het opzetten van een meeting tussen de IT-manager en de salesmedewerker van onze cliënt.

Promoties & Mogelijkheden

Ons plan is niet om je voor altijd aan de telefoon te houden. Sommige van onze werknemers die begonnen aan de telefoon leiden nu onze teams, anderen leiden projecten of houden zich bezig met recruitment.

Als je goed bent aan de telefoon, dan ben je ook goed in het oppakken van nieuwe interne mogelijkheden. Dat is onze filosofie.

We zijn recentelijk gestart met de mogelijkheid om overal vanuit Spanje te werken. Of je nu in Galicië, Andalusië of de Canarische Eilanden woont.

We zullen je vragen de eerste week naar Madrid te komen, waarbij wij vervoer en accommodatie betalen, natuurlijk. Na deze eerste week zal je naar huis gaan, om te werken vanuit je comfortabele woonkamer!

Arbeidsvoorwaarden

- Vast contract.

- Mogelijkheid thuis te werken.

- IT-apparatuur van BNZSA.

- Interne trainingen.

- Goede werksfeer met mensen vanuit de gehele wereld.

- Ongelimiteerd commissiesysteem.

- Gratis taalcursussen Frans en Spaans.

- Gratis kook-, yoga-, en fitnesscursussen.

- Werktijden Maandag t/m donderdag: 08.00 – 17.00 Vrijdag: 08.00 – 14.00.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nederlands | Dutch – Pre-Sales Lead Generation en Santa Cruz de Tenerife.

DEUTSCH | GERMAN – PRE-SALES LEAD GENERATION

Wir wählen Personen für ein B2B-Marketingagentur, die von einem niederländischen Veteranen der Telemarketingbranche gegründet wurde. Unsere Mission ist es, den Telemarketing-Sektor zum Guten zu verändern.

Jobbeschreibung

Die Aufgabe besteht darin, Unternehmen in den deutschsprachigen Märkten anzurufen und mit den IT-Leiter innen zu sprechen. Wir verkaufen nicht am Telefon. Unsere Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln, indem wir die richtigen Fragen zu den relevanten IT-Themen stellen. Das Ziel unseres Anrufs ist es, einen Lead zu generieren: das Interesse an einer IT-Lösung zu wecken und ein Treffen zwischen dem/r IT-Leiter in und dem Vertriebsmitarbeiter unseres Kunden zu organisieren.

Der Plan besteht nicht darin, dass Du für immer am Telefon arbeiten wirst. Einige der Kolleg innen, die vor Monaten oder Jahren am Telefon angefangen haben, leiten heute Teams, managen Projekte oder stellen neue Mitarbeiter innen ein.

Unsere Philosophie lautet, dass wenn Du am Telefon gute Arbeit leistest, Du dies auch in anderen Bereichen tun kannst.

Seit kurzem bieten wir die Möglichkeit, von überall in Spanien aus zu arbeiten! Egal ob Du in Madrid, Galizien, Andalusien oder auf den Kanarischen Inseln lebst.

Wir werden Dich bitten, für Deine erste Woche nach Madrid zu kommen. Natürlich übernehmen wir die Kosten für Transport und Unterkunft. Nach dieser ersten Einschulungswoche schicken wir Dich nach Hause, damit Du bequem aus Deinem Wohnzimmer aus arbeiten kannst.

Was wir bieten

- Unbefristeter Vertrag.

- Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten.

- Interne Schulungen und Fortbildung durch das Unternehmen.

- Gute Arbeitsatmosphäre – Leute aus der ganzen Welt.

- Unbegrenztes Provisionssystem.

- Kostenfreie Sprachkurse: Spanisch, Französisch und Englisch.

- Kostenlose Koch-, Yoga- und Fitnesskurse.

- Arbeitszeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr Freitag: 08:00 – 14:00 Uhr.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Deutsch | German – Pre-Sales Lead Generation en Santa Cruz de Tenerife.