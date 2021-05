El levantamiento paulatino de las restricciones permite la apertura al turismo y la puesta en marcha de las instalaciones e infraestructuras precisas para ofrecer los mejores servicios. Este es el caso de los aeropuertos, los cuales precisan agentes de tráfico y de rampa. Consulta las bases para optar a estas y otras ofertas de empleo en Tenerife en las siguientes líneas.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Empresa de mudanzas para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de mudanzas en Santa Cruz de Tenerife.

Psiquiatra para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psiquiatra en Santa Cruz de Tenerife.

Osteópata para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Osteópata en Santa Cruz de Tenerife.

Naturópata para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Naturópata en Santa Cruz de Tenerife.

Reparador de bicicletas para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reparador de bicicletas en Santa Cruz de Tenerife.

Psicólogo para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Santa Cruz de Tenerife.

Instructor de artes marciales para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Santa Cruz de Tenerife.

Nutricionista para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nutricionista en Santa Cruz de Tenerife.

Fisioterapeuta para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Santa Cruz de Tenerife.

Dentista para Santa Cruz de Tenerife.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Santa Cruz de Tenerife.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Técnicos/as de Helpdesk con idioma catalán para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Responsabilidades:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analice los problemas del cliente y formule planes de resolución.

-Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con idioma catalán en Santa Cruz de Tenerife.

Technician Help desk English + Danish para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain.

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1.

We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of one of these languages:

Spanish + English (C1-C2) + Danish(C1-C2), basic PC skills and good communication skills.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technician Help desk English + Danish en Santa Cruz de Tenerife.

Técnicos/as de Helpdesk con Idioma Holandés para Santa Cruz de Tenerife

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para que trabaje en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Helpdesk con Idioma Holandés en Santa Cruz de Tenerife.

Italian Speaking Customer Support Agent para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company!

Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Italian + English + Spanish, basic PC skills and good communication skills.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Italian Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

CENTURY21 CASAS IDEALES SELECCIONA:

ASESORES AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIOS para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato autónomo.

¿Quieres generar mayores ingresos, sin perder el equilibrio entre tu vida profesional y personal?. ¿Quieres sentirte realizado en tu trabajo ?. ¿Te gustaría ser tu propio jefe y tener la libertad de gestionar tu tiempo?. ¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una empresa internacional?. Con nosotros puedes lograrlo:

En CASAS IDEALES buscamos personas emprendedoras con experiencia o sin ella. Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de un proyecto ambicioso, el cual quiere reunir a más de 100 profesionales inmobiliarios con una cartera de 3500 propiedades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Santa Cruz de Tenerife.

RED PROPIA DE SALUD SELECCIONA:

Gestor Comercial Seguros Salud y Vida. Los Cristianos para Arona

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

En Caser Salud, seleccionamos candidatos serios y profesionales que quieran formar parte del equipo comercial de la oficina de Caser Salud en Los Cristianos.

La persona seleccionada se encargará de comercializar nuestros seguros de salud y personales a empresas y particulares. Desde el primer día recibirá la formación necesaria para realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor Comercial Seguros Salud y Vida. Los Cristianos en Arona.

ADECCO SELECCIONA:

Gestor/a Comercial Banca Tenerife Norte/La Palma para Orotava (La)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Si te apasiona el mundo de la banca, tienes aptitudes comerciales y orientación al cliente y te gustaría crecer profesionalmente en una gran empresa, tengo una oferta de empleo que te va a gustar.

Te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una de las entidades financieras más importantes de nuestro país.

Funciones:

-Asesorar a todos aquellos clientes interesados en productos financieros y escoger la mejor opción en base a sus necesidades.

-Gestionar la operativa diaria de caja: recepción de ingresos; entrega de dinero; arqueo de caja; control y reposición de cajero/a; entrega y recogida de documentación de clientes; etc.

-Solucionar las dudas o consultas de los clientes, ya sea a nivel comercial o de operativa bancaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a Comercial Banca Tenerife Norte/La Palma en Orotava (La).

Otros oficios y profesiones

CLÍNICA ANA JIMÉNEZ SELECCIONA:

RECEPCIONISTA con alemán para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Para incorporar en plantilla, se necesita una recepcionista con conocimientos de alemán y experiencia en centros médicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA con alemán en Santa Cruz de Tenerife.

EZENTIS SELECCIONA:

Técnico/a Instalador/a - Alarmas de Seguridad para Adeje

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Enesys, empresa del GRUPO EZENTIS dedicada a la instalación y mantenimiento de Infraestructuras de Seguridad, selecciona Técnico/a Instalador/a de Sistemas de Seguridad, alarmas, para nuestro equipo de Tenerife.

Funciones:

- Instalación de sistemas electrónicos de seguridad siguiendo los requisitos técnicos y procedimientos establecidos por la compañía.

- Verificar el funcionamiento de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Instalador/a - Alarmas de Seguridad en Adeje.

ADECCO SELECCIONA:

Profesor/a de inglés 5h/semana para Orotava (La)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Buscamos profesor/a para impartir clases extraescolar de inglés en la Zona Norte de Tenerife.

El profesor/a se encargará de la planificación de las clases, gestión del aula e impartición de estas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor/a de inglés 5h/semana en Orotava (La).

AGENTE DE TRÁFICO AEROPUERTOS CANARIAS (TODAS LAS ESCALAS) para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Tienes experiencia en facturación de embarque y atención al cliente y te gustaría trabajar en el AEROPUERTO? Si te gusta el entorno aeroportuario y tienes disponibilidad para trabajar como agente de tráfico, a jornada parcial con turnos rotativos, te estamos buscando.

Te ofrecemos formación a cargo de la compañía aérea, de una semana on line y dos semanas presenciales (teórico/práctica), que tendrás que superar para poder ser contratado. Si eres seleccionado/a, la contratación será temporal de hasta un máximo de 1 año a JORNADA PARCIAL, según necesidades de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE DE TRÁFICO AEROPUERTOS CANARIAS (TODAS LAS ESCALAS) en Santa Cruz de Tenerife.

AGENTE DE RAMPA AEROPUERTOS CANARIAS (TODAS LAS ESCALAS) para Santa Cruz de Tenerife

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Tienes experiencia en carga y descarga de mercancías y te gustaría trabajar en el AEROPUERTO? Si te gusta el entorno aeroportuario y tienes disponibilidad para trabajar como operario/a de rampa, a jornada parcial con turnos rotativos, te estamos buscando.

Entre las funciones a desempeñar destacamos las siguientes: ser responsable en la operativa de carga/descarga de equipaje y mercancías, conducir jardineras, abastecer de combustible a los vehículos de la operativa, conectar y desconectar las GPU al avión, colocar calzos, conos, protecciones de hélices, zonas de patio de carrillos, zonas de mercancías, etc. En ocasiones dependiendo del tipo de avión que opere, pueden utilizar cintas trasportadoras de equipaje para CRJ, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE DE RAMPA AEROPUERTOS CANARIAS (TODAS LAS ESCALAS) en Santa Cruz de Tenerife.

SERVINFORM / TORREJÓN SELECCIONA:

TÉCNICOS EN ARCHIVO PARA PROYECTO DOCUMENTAL para Santa Cruz de Tenerife

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

El Grupo Servinform, Empresa de Servicios de BPO, aumenta su equipo en el departamento de Gestión Documental y Archivo dedicado a un proyecto documental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICOS EN ARCHIVO PARA PROYECTO DOCUMENTAL en Santa Cruz de Tenerife.

Administrativos/as - Tramitación Escrituras para Santa Cruz de Tenerife

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Ampliamos nuestro equipo administrativo para realizar diferentes tareas:

- Reclamación y pagos de escrituras a Notarias.

- Revisión de inscripciones de Escrituras Públicas.

- Presentación y retirada de Registros.

- Tareas administrativas de gestión de escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a - Tramitación Escrituras en Santa Cruz de Tenerife.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE.