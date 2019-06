La dirección abre expediente a sus dos representantes

Ciudadanos (Cs) ha abierto expediente a sus dos concejales de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano de La Concha, por "desobedecer las órdenes del partido", votando a favor de la socialista Patricia Hernández para que esta se convirtiese en alcaldesa de la capital. Así lo anunció la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Canarias, Teresa Berástegui, tras finalizar la constitución del Ayuntamiento, en la que esta estaba presente.

"Puedo asegurar que se les había dado la instrucción de votarse a sí mismos y ellos se habían comprometido a hacerlo, de manera que no apoyasen a un gobierno continuista de CC ni a un gobierno socialista respaldado por Podemos. No lo han hecho, por lo que tomaremos las medidas oportunas", indicó Berástegui.

Sin embargo, la edil Matilde Zambudio negó que su partido les hubiese indicado que se votasen a ellos mismos. "La verdad es que me sorprende que mi formación se sorprenda de que esto haya sido así, pues siempre hemos defendido que queríamos un cambio y que debíamos luchar por la regeneración democrática. Yo creo que en la vida no todo vale y hay que tener principios, y esto es lo que yo defiendo. No se puede jugar con la política", indicó la concejal de Ciudadanos.

Con respecto al expediente disciplinario abierto por su partido, Zambudio indicó que "habrá que ver si se llega a la expulsión, porque nosotros tenemos que presentar las alegaciones correspondientes". "Tengo muchas pruebas y fundamentos que pueden acreditar la decisión que tomamos", añadió. Asimismo, indicó que, en el caso de que finalmente sean expulsados, "no entregaremos nuestras actas de ediles".