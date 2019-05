Ciudadanos defenderá la reducción de las tasas e impuestos municipales

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de La Laguna, Juan Antonio Molina, defenderá la reducción de los impuestos municipales para favorecer el enriquecimiento de los vecinos. El joven candidato presentó en la mañana de ayer a su equipo de cara a las próximas elecciones y afirmó que Cs cuenta con un "proyecto moderno e innovador que apuesta por los intereses de los vecinos" y que pretende acabar con "los 25 años de gobierno de Coalición Canaria, apoyada por el Partido Popular y el PSOE, y que nunca ha mirado por lo que es mejor para esta ciudad".

Por ello, Juan Antonio Molina indicó que "somos la única alternativa para poner fin a este pasotismo, a una gestión que se olvida de La Laguna", y por eso propuso "nuevos vientos de regeneración y de cambio". En esta línea, el candidato lagunero de Cs apostó por una reducción de impuestos y tasas, "porque entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los laguneros y no en las arcas municipales". Asimismo, adelantó que "vamos a apostar por mejorar la seguridad, con un impulso de las incorporaciones de nuevos agentes y con materiales adecuados para ellos".

Molina enumeró que, "a día de hoy, La Laguna cuenta con unos impuestos y tasas que ahogan las economías de las familias; nuestras calles, parques y jardines están abandonados; y contamos con una seguridad deficiente porque no tenemos los medios adecuados, tanto materiales como en el número de efectivos". "Esta es la herencia que nos deja un cuarto de siglo de gobierno de CC", sentenció el candidato.

Asimismo, y en la misma línea que ha seguido la actual portavoz de Cs en La Laguna, Teresa Berástegui, durante los últimos cuatro años, Juan Antonio Molina indicó que "tenemos que apostar por conseguir que no haya laguneros de primera y laguneros de segunda, que no haya barrios abandonados, y que todos nuestros rincones estén limpios y cuidados para que no haya diferencias en el municipio". "Hay que insistir en que la línea que marcó Teresa Berástegui es la correcta, y vamos a lograr que La Laguna tenga el gobierno que se merece. No tengo dudas de que lo vamos a conseguir", sentenció.

En este sentido, el candidato a la Alcaldía afirmó que Ciudadanos es el único partido habilitado para mantener un diálogo transversal entre las diferentes fuerzas políticas y "poner fin a esta situación de desgobierno de estos años, en los que han estado más preocupados por pelearse entre ellos que apostando por los intereses de los laguneros".

En cuanto a las personas que acompañan a Molina en su candidatura, el lagunero afirmó que "tenemos un equipo valiente e innovador que tiene un poco de cada uno de los sectores de la sociedad y que va a poner fin a la vieja política". Así, destacó que se trata de laguneros y no de "políticos al uso": "Son personas que tienen una preocupación real y quieren poner fin a este desgobierno porque somos portadas de periódico por muchas razones pero no por una buena gestión".