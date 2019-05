Alonso: "El PP se tira en parapente, no está en lo serio"

El candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asegurado este miércoles que el Partido Popular está más en lo estrambótico que en lo serio después de que su candidato al Parlamento por Tenerife, Manuel Domínguez, se haya tirado en parapente durante la campaña electoral.

Alonso, en declaraciones a los periodistas tras una reunión con la patronal de la construcción Fepeco, también ha hecho referencia a los "vídeos musicales" que ha lanzado el PP de Güímar y su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, para reafirmar su opinión de que esta formación no está "ni en lo serio ni en las propuestas".

Hay una alternativa, ha dicho, que es un gobierno de Podemos y PSOE, "que se está viendo a nivel del Estado", que en Canarias "también hay un impulso muy importante para que se fragüe" y frente a esa situación que Alonso "no desea", está una fuerza política "que defiende las islas, y Tenerife en particular, moderada".

Asimismo, Alonso ha dicho que, por otro lado, Ciudadanos es un partido que no crece y "no pega en el sustrato", porque "debe ser que la tierra canaria no se le da bien", por lo que cree que "no es una alternativa hoy por hoy":

"La única alternativa a ese pacto Podemos y PSOE es Coalición Canaria, una propuesta centrada, moderada que defiende a la isla", ha expresado el candidato de CC.

Tras ser preguntado si con esas declaraciones descartaba "cualquier tipo de pacto" con los partidos que había nombrado, ha dicho que en el pasado su partido fue capaz de "atraer a la centralidad" al PSOE, que ahora según Alonso está "enganchado" por Podemos.

"SI somos capaces de volver a centrar al PSOE o al PP, que también por otro lado estaba oyendo las sirenas de VOX, que incluso han querido en estas campañas formar gobierno con ellos", ha opinado Alonso, que ha vuelto a anunciar que CC descarta a Podemos y a Vox para cualquier pacto.

Carlos Alonso ha indicado que buscará la manera de centrar a PSOE y PP en torno a dos ideas, la moderación y Tenerife, conceptos con los que según ha dicho le gustaría centrar el gobierno de Tenerife.