La investidura de Pedro Sánchez se interpone en el puzle canario

Cuando los partidos políticos canarios todavía exploran la dinámica de negociación para deshacer la madeja resultante de las elecciones del domingo y poder conformar el futuro Gobierno de Canarias, otras variables políticas imponen una realidad que pueden condicionar todo el proceso. Es el caso de la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno central y la posibilidad de que la misma pueda estar en manos de las dos diputadas de CC en el Congreso, Ana Oramas, y Guadalupe González Taño, una vez confirmada la suspensión de los cuatro diputados presos, y el empate que se produciría a 173 si todos los grupos independentistas votaran en contra. Esa situación condiciona seriamente los planes de los socialistas canarios para negociar el Gobierno regional y hacer presidente de Canarias a su líder y candidato, Ángel Víctor Torres.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se mostró ayer muy esquivo y ambiguo a la hora de aclarar la estrategia y las prioridades del partido en Canarias. "Tenemos que tomar una decisión sobre cómo afrontar los pactos en Canarias y abordar la alternativa posible, porque existe la concurrencia de una formación que no llega a ser grupo y que tendrían que pronunciarse", afirmó en una entrevista en la Cadena Ser en referencia al hecho de que el pacto de Torres con Podemos y NC necesitaría también de los tres diputados de ASG.

Por la tarde, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva, Ábalos dijo que la dirección federal espera que el PSOE canario haga una propuesta de pacto en las Islas para valorarla, pero evitó pronunciarse sobre si la primera opción sería intentar un acuerdo con CC, o con una mayoría alternativa. "Justamente es a eso a lo que se va a dedicar la comisión de seguimiento de estos acuerdos y lo que necesitamos para empezar a pensar en ello es que el secretario general de Canarias nos haga una propuesta. No vamos a promover determinados movimientos, sino que nos lo tendrán que plantear ellos y que nosotros valoraremos si no contradicen nuestros principios de política general. De momento no la hay", aseguró. Una y otra vez el dirigente socialista soslayó cualquier aclaración sobre la hipótesis de una negociación con CC y el peso que en ella puede tener el voto de los nacionalistas en la investidura de Sánchez. Si por la mañana afirmó que "esta es una cuestión que tenemos que abordar" y que, de hecho, "dada la fragmentación nos va a tocar revisar en general todo el mapa español de posibles pactos", por la tarde insistió en que "cada espacio y territorio tiene su propia singularidad que hay que integrar y hay que ver cómo se acomete".

Ábalos destacó que "los socialistas canarios han obtenido una gran victoria hasta alcanzar los 25 diputados" en un contexto de "tensión y cuestionamiento" de la posición del partido apoyando y defendiendo las políticas del Gobierno central en la Comunidad Autónoma. Según él, "ha habido un fuerte respaldo al trabajo de los socialistas canarios, pero también una cierta desautorización de algunas políticas crispadoras y de enfrentamiento que se han levado respecto a este Gobierno y por eso es bueno tomar nota".

Aunque la impresión generalizada en el PSOE canario es que no pueden vincularse en estos momentos la situación en el Congreso con el proceso negociador en las Islas, muchos reconocen que "tampoco hay que descartarla", y que en ese caso podría afectar a la estrategia de negociaciones para hacerse con el Ejecutivo regional. Algunos dirigentes consultados aseguran que tanto Sánchez como Ábalos respaldan el objetivo prioritario en las Islas de propiciar el cambio político y sacar a CC del Gobierno regional. Es decir, llevar a cabo una negociación con los otros partidos de la izquierda y con ASG, más allá de que el propio Torres haya solicitado formalmente el apoyo o la abstención de los partidos que han pedido el cambio en Canarias: el PP y, sobre todo, Ciudadanos.

Pero también hay quienes reconocen que la investidura de Sánchez y el papel que al respecto pueda jugar CC formaría parte de la negociación pese a la intención inicial de Torres de excluir a los nacionalistas de sus contactos iniciales. "Hay muchos escenarios abiertos y no se puede descartar nada", afirman las mismas fuentes. Aunque "de momento no hay consignas desde Ferraz en relación a la situación en el Congreso, tampoco hay que descartarlas", insiste. Otros resaltan sin embargo que hay plena autonomía de negociación, aunque en un proceso coordinado con Ferraz, y que este proceso "no tiene nada que ver con lo que pase en el Congreso".

El propio ganador de las elecciones autonómicas señaló ayer que las llamadas que había recibido por parte de la dirección de Ferraz habían sido para felicitarle por los resultados y para insistir en la búsqueda de acuerdo que propicien el cambio político en las Islas, lo que requiere la salida de CC del Gobierno.

Comisión negociadora a nivel nacional

La dirección federal creó ayer una comisión que coordinará los procesos negociadores en todo el territorio nacional y en la que se integrarán representantes de los territorios para dilucidar sobre sus propios procesos de negociación. Habrá canarios, por tanto, en ese grupo que marcará las directrices y estrategias de fondo, pero dando autonomía a cada federación en función de las variadas situaciones e intereses que se den en cada territorio o institución.

La Presidencia, innegociable

En lo que sí coinciden todos los socialistas canarios es que en ninguna hipótesis de negociación con Coalición Canaria se pondrá sobre la mesa la Presidencia, algo que en este caso consideran absolutamente "innegociable". Ana Oramas, por su parte, asegura que "todo está muy abierto" en Canarias y cree que será Ciudadanos la que pueda determinar si el acuerdo de gobierno cae de la mano de CC o del PSOE.