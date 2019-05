Torres: "No hemos boicoteado ningún acuerdo que sea bueno para Canarias"

El secretario general del PSOE en las Islas y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, desmintió ayer las declaraciones de Fernando Clavijo a este periódico y dejó claro que su partido no ha boicoteado ni va a boicotear ningún acuerdo que sea bueno para Canarias. Torres negó que dinamitara en Madrid el "traje a medida" que el jefe del Ejecutivo regional asegura que existía para flexibilizar la regla de gasto a Canarias y que le hubiese permitido gastar los fondos del superávit. Clavijo afirma que esta fórmula estaba pactada con el PP, pero con la entrada del PSOE al Gobierno central tras prosperar la moción de censura que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy dicha posibilidad se diluyó porque interfirió el Partido Socialista Canario. "Eso es una absoluta falsedad", subraya Torres.

Para Torres, han sido Clavijo y CC quienes "han torpedeado todo acuerdo con Madrid desde el minuto cero". El líder del PSOE en el Archipiélago defiende que precisamente los socialistas canarios son quienes han "echado una mano" para resolver problemas con el Estado que, a su juicio, se generaban por la crispación del Gobierno de Canarias. El candidato socialista a la Presidencia de Canarias recalca que para la aplicación de la bonificación del 75% a residentes en los trayectos entre las Islas y la Península, la firma del nuevo convenio de carreteras y la aprobación de las ayudas para abaratar el agua de riego y del Plan Integral de Empleo de Canarias contribuyeron los socialistas canarios con responsabilidad institucional y soluciones.

Torres tiene claro que, a menos de un mes de la celebración de las elecciones autonómicas, insulares, municipales y europeas, no es casualidad que el Ejecutivo de Clavijo haya decidido abrir una vía para destinar más de 170 millones del superávit generado por la Comunidad Autónoma en 2018, que el Ejecutivo computa en unos 300 millones, para reducir listas de espera, contratar a más profesores y articular ayudas para los autónomos, los pensionistas o para los dependientes con bajos ingresos. La portavoz del Ejecutivo regional y a su vez consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunció el pasado lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la intención de gastar parte de los fondos del superávit después de que el viernes 26 de abril el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aún no estaba en funciones, no aprobara un real decreto que permitiese liberar los fondos del superávit del Archipiélago, tal y como había solicitado desde hace meses el Ejecutivo canario. Clavijo detalló el destino de ese dinero tras reunirse el jueves con su Consejo Asesor, integrado por las patronales y los sindicatos, que le brindó su apoyo en su decisión.

A la cola en bienestar

El secretario general del PSOE canario sostiene que Coalición ha dado la espalda durante tres años y once meses al bienestar social, a diferencia de la formación socialista que, subraya, "se acuerda de las personas desde que llega a las administraciones". Torres afea a Clavijo que culpe a otros de los problemas del Archipiélago cuando es él quien preside Canarias y no Sánchez o el partido socialista. Por este motivo, recalca que solo Clavijo y Coalición?Canaria son los responsables de la mala situación en la que se encuentra la sanidad, la educación y la dependencia o del "gravísimo" problema de vivienda que existe en el Archipiélago. "Él es el responsable del empobrecimiento de la sociedad canaria y de que las Islas estén a la cola del bienestar social, que no culpe a otros", enfatiza.

El líder socialista y candidato a la Presidencia del?Gobierno regional sostiene que el PSOE canario es un "partido de gobierno" que "sabe estar en la oposición y construir" desde esa posición. "Nosotros no vamos a boicotear ningún acuerdo que sea bueno para Canarias", incide. La aseveración de Clavijo de que el PSOE canario bloqueó la liberación de los fondos del superávit después, incluso, de que el Gobierno canario explicara a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, la fórmula que permitía destinar ese dinero al fortalecimiento de los servicios públicos básicos es, en su opinión, algo "muy propio de quien como él hace afirmaciones, pero que es incapaz de demostrar su acusación".

Torres insiste en que el problema que tiene el Archipiélago "se llama Coalición?Canaria" porque después de más de 25 años en la Presidencia, "la gente ya está cansada de que se repitan siempre las mismas cosas cuando se acercan las elecciones, como el grito contra el Gobierno de España". Bajo su punto de vista, "los únicos marginados y machados son los canarios por un pésimo Gobierno de Canarias".

Torres también niega que entre su partido y CC exista un "contacto fluido" para entenderse y llegar a algún pacto después de las elecciones autonómicas: "Clavijo que no engañe ni invente". El líder socialista canario afirma que la llamada que recibió de José Miguel Barragán, secretario general del CC, para felicitarle por el resultado cosechado por el PSOE el 28A "es el único contacto en meses" que ha tenido con CC. Insistió, a su vez, en que el único objetivo de su formación es "provocar el cambio político en Canarias con un Gobierno presidido por el PSOE" después de años de gobierno de CC. En su cuenta de Twitter también dejó clara su posición sobre un posible pacto: "Lo que transmito a CC y a Clavijo es que sean leales desde la oposición".

Martín: "Somos la alternativa a 32 años de ATI-CC y no su muleta"

El candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, que dirige Guía de Isora desde 1995 y que también repetirá el próximo 26 de este mes como cartel del PSOE en este municipio, Pedro Martín, respondió ayer a las declaraciones de Fernando Clavijo a este periódico y dejó claro que no contempla ningún acuerdo con los nacionalistas tras las urnas, sino que son "la alternativa a 32 años de gobiernos de ATI y CC, y no su muleta".

En una corta y medida réplica, Martín sostiene que el presidente regional, que asegura que el secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, está dispuesto a entenderse con CC tras los comicios, "solo quiere enredar", tratando de confundir al potencial votante socialista. En contraposición, el secretario del PSOE tinerfeño remarca que se ofrece "como solución a los muchos problemas en sanidad, carreteras y en otras materias que no solo no han resuelto los sucesivos presidentes de ATI y CC en el Cabildo desde 1987, sino que han agravado". Martín no se pronuncia sobre si existe o no la posibilidad de que la ejecutiva y el comité regional apoyen, tras el resultado del 26M, un eventual pacto con CC si es el más adecuado, y lo que sí prefiere hacer es limitar sus declaraciones a que su gran objetivo pasa por "ser la alternativa de gobierno a 32 años de CC y a resolver los muchos problemas de la Isla".