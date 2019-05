Patricia Hernández reta a un debate al alcalde y moviliza a sus votantes

CC acusa a PSOE de hacer "una campaña sucia"

El alcalde y candidato CC a la Alcaldía , José Manuel Bermúdez, acusó ayer al PSOE de estar "realizando un campaña bastante sucia contra CC en la capital, especialmente a través de las redes sociales". Esta denuncia la realizó Bermúdez en la presentación de su programa electoral, resaltando que la intención de la socialista de hacer un debate es porque le cree "la única persona capaz de parar a la izquierda", no entendiendo "cómo no promueve el encuentro con las 18 candidaturas existentes". Afirmó que tras los comicios del 26 de mayo estaría dispuesto a pactar con el PSOE, pero también con el PP y Ciudadanos "y personas razonables", pero no con los extremos, situando a Vox, Podemos y Sí Se Puede como los partidos con los que no se siente cómodo. Bermúdez fue positivo por los resultados obtenidos por CC el domingo.

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, retó ayer al actual alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC), a un debate "donde y cuando quiera", una propuesta nacida en el transcurso de una rueda de prensa desarrollada en su sede de la calle Robayna en la que hizo "un llamamiento para mantener la movilización del voto de la izquierda" en la capital.

La socialista, que estuvo acompañada por el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, José Ángel Martín, organizó una rueda de prensa para analizar los datos electorales del domingo en clave exclusivamente municipal.

Resaltó "el resultado histórico de las siglas del PSOE en Santa Cruz", que registró 7,21 puntos de subida, "el municipio canario en donde más aumentó el apoyo al PSOE con 11.000 votos de diferencia", datos que contrastan con los obtenidos por CC, "que fue en el municipio en donde menos creció".

En este contexto puso en valor que la segunda fuerza política más votada en Santa Cruz sea Unidas Podemos, con lo que la combinación entre partidos puede propiciar la próxima legislatura un Gobierno de izquierdas "si se suman los votos".

"Los resultados del domingo demuestran que el voto del ciudadano puede cambiar las cosas, por lo que invito a que se acerquen a las urnas para transformar España y Santa Cruz y poder recuperarlas", remarcó Hernández.

Por último, la candidata advirtió de que "el alcalde ha dicho que está dispuesto a pactar con VOX", un guiño para movilizar a su electorado.

Por su parte, Martín analizó los resultados por distritos, destacando que el PSOE ganó en Ofra-Costa Sur, Suroeste, Salud-La Salle y Centro-Ifara, quedando por conocer todavía lo sucedido en Anaga".