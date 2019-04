Melisa Rodríguez: "El REF debe renovarse para la economía digital isleña"

Melisa Rodríguez Hernández, candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña, es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Barcelona y posee un máster en Energías Renovables por la Universidad Europea de Canarias. Nacida en Londres, en 1986, y criada en La Palma, de donde son originarios sus padres, le encanta el diseño de joyas y ha creado su propia línea: Lepa Punca.

¿Cómo ve que se está desarrollando la campaña electoral?

Creo que hay mucho nerviosismo entre algunos candidatos y partidos y nosotros hemos decidido hacer una campaña en positivo y propositiva para decirle a los ciudadanos las medidas que tenemos pensadas poner en marcha si entramos en el Gobierno; sin buscar estridencias ni buscar un gran titular, solo planteamos cosas de verdad. Creo que ha llegado el momento de que los partidos y algunos de sus líderes dejen de mentir. Es la hora de decirle a la gente lo que se va a hacer y lo que se puede hacer, que lo tenemos contabilizado económicamente. Y bueno, pues si no gusta hay otras alternativas. Pero lo que creo que no se puede hacer es vender todo con un lacito y poner buena cara, porque si no se cumple con lo prometido, se genera frustración. En resumen, afronto la campaña de manera muy positiva, haciendo equipo con toda la gente del partido, no solo con los siete de la lista, también con los suplentes y los candidatos al Senado. Es importante que se nos vea a todos y que lleguemos a todos los sitios.

¿Esta campaña es tan importante como la de 1979?

Creo que es crucial, pero que haya tanta desinformación va en contra, precisamente, de la importancia que tienen estas elecciones. Hay gente que está pensando en las elecciones municipales y autonómicas ya y tienen la pantalla en otro sitio ya sin darle la importancia que merecería una cita como la del 28 de abril. Lo importante es que la gente vaya a votar y para eso hay que seducir a un altísimo porcentaje de personas indecisas que hay, porque las encuestas, al menos en las últimas fechas, no aciertan nunca porque el panorama es muy volátil y los datos del día anterior quedan totalmente obsoletos, así que tenemos que ilusionar a todos los indecisos e intentar filtrar para que no haya tanta desinformación.

¿Cuál es la agenda canaria de su formación?

Somos el único partido nacional que tiene puntos específicos para Canarias, con un anexo con 23 puntos. Lo hicimos en la últimas Elecciones Generales y lo hemos repetido. Además, en Madrid hemos demostrado que somos un partido nacional, pero lo que defendemos es la igualdad, lo que implica que Canarias tiene que ser igual que el resto de comunidades autónomas. Entre esos puntos que le comento llevamos el reconocimiento y defensa de nuestro REF y si es necesario irlo renovando porque surgen novedades como la economía digital, como están haciendo otros países, y ponemos la mano para hacerlo. Además apostamos por incentivar para atraer inversiones que tengan que ver con I+D+i. Otra de las medidas que proponemos tiene que ver con el tema de los residuos que entran en las Islas. En este sentido proponemos que todas las mercancías cuando entren por los puertos o aeropuertos especifiquen el tipo y cantidad de residuos que llevan porque hay un desconocimiento absoluto de todos los residuos que llegan a Canarias. No podemos hablar de una verdadera economía circular si no cerramos el círculo y si no sabemos qué es lo que tenemos que gestionar. Obviamente apostamos por la defensa de los cabildos como instituciones, ya que algunos de manera interesada empiezan a desinformar. La defensa de un modelo sostenible para las Islas con subastas energéticas, que nuestros puertos y aeropuertos sean consideradas infraestructuras de interés general.

¿En qué consistiría esa subasta eléctrica para Canarias?

Entendemos que los condicionantes que se dan en Canarias, un territorio más pequeño y fragmentado, son muy diferentes a los que se dan en el territorio peninsular. En Canarias el coste de la generación de un kilovatio hora se cuadruplica con respecto a la Península, por lo que debemos implementar todas las medidas que sean necesarias para que se fomente un modelo sostenible, con lo cual no solo descenderá el precio y dejaremos de quemar diesel, sino que empezaremos a resolver cuál será nuestro modelo energético a futuro. A día de hoy no se ha hecho prácticamente nada porque tenemos un 90 por ciento de nuestra generación eléctrica que depende del diesel, lo que encarece la factura pero además genera muchísimas emisiones de gases. Por ello se deben favorecer e incentivar las inversiones que impulsen la generación de energías limpias y renovables. Canarias podría ser un laboratorio a cielo abierto para el desarrollo de estas tecnologías y tenemos las condiciones económicas y fiscales, tenemos los condicionantes climáticos como el viento, sol, mar, yacimientos geotérmicos. Lo tenemos todo para que se pueda desarrollar esta tecnología y para que Canarias se convierta en un hub en materia de generación de energías renovables. Y todo eso, además de traer riqueza y generar empleos, nos ayudará a cambiar nuestro modelo energético.

¿Cómo solventaría el encaje de Cataluña en el Estado?

Para mi Cataluña es el Estado. El problema que hay en Cataluña en estos momentos no es una cuestión de Cataluña frente a España, es un problema entre catalanes. Las políticas irresponsables de unos políticos que han preferido incumplir las leyes nos han llevado a una fractura social que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero tampoco con el Gobierno que tenemos con Pedro Sánchez a la cabeza porque va a ser imposible tranquilizar la situación, ya que en todos estos meses ni siquiera se ha reunido con una mitad de los catalanes, por ejemplo, con la líder de la oposición, que es mi compañera Inés (Arrimadas), ni siquiera la ha llamado por teléfono. Y se confunde mucho a la gente porque se cree que cediendo competencias o dando más autogobierno se va a solucionar el problema y no va a ser así porque los independentistas son insaciables.

Y ¿cree que la solución pasa por la aplicación de un 155 más duro?

En este momento, si la Generalitat no sigue con el mandato constitucional, se tendrá que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hace meses que Ciudadanos le pidió al señor (Pedro) Sánchez que enviase el requerimiento previo, que le dijera al presidente de la Generalitat si va a acatar y cumplir con la Constitución y creo que no estamos hablando de nada surrealista, si no de la Carta Magna que vela por los derechos de todos los españoles. Y que todos podemos hablar libremente gracias a los derechos que están recogidos en la Constitución. Todos estamos de acuerdo con que hay partes o aspectos que hay que mejorar e incluir nuevos derechos porque la sociedad ha avanzado a una velocidad más acelerada que lo que lo ha hechos la vida política. Hay que preservar todo lo bueno que tiene y tocar solamente aquellos asuntos que haya que mejorar, pero lo primordial es que el artículo 2, que dice que todos los españoles somos iguales, siga prevaleciendo.

Su formación quiere promover dos leyes sociales altamente demandadas. Una es la de la custodia compartida de los hijos.

La segunda ley que pretenden promover es la que equipararía las parejas de hecho con los matrimonios.

Consideramos que hay parejas que llevan muchos años compartiendo su vida juntos y no tienen por qué ver mermados sus derechos solo porque hayan otras parejas que hayan decidido sellar su estado de unión con un matrimonio. Creemos que tener hijos, presentar una renta conjunta o transmisión de herencias, entre otras cuestiones, deben contar con los mismos derechos. Está demostrado que en España, hoy por hoy, hay muchos modelos de familia y nosotros queremos defender todos los modelos de familia, porque las hay monoparentales, familias con padres o madres del mismo sexo, familias con custodia compartida, familias tradicionales, con niños por gestación subrogada, niños adoptados; son mucho tipos de familias y el Estado tiene la obligación de protegerlas a todas.

¿Por qué ha habido tanta polémica con el planteamiento que su formación hace respecto a la gestación subrogada?

Porque tenemos una parte de la clase política que considera que las mujeres podemos decidir en algunas cosas sobre nuestro cuerpo y en las que no les parece bien, no. Y nosotras defendemos la libertad de las mujeres en todos los aspectos. Si una mujer quiere decidir qué hacer con su cuerpo, será en todas las situaciones y no lo que el PSOE o Podemos quiera. Por ello hemos presentado una ley altruista y garantista sobre la gestación subrogada. Hay realidades que porque no se debatan no van a desaparecer porque a España están viviendo niños nacidos de gestaciones subrogadas y hay un vacío legal ahora mismo, de hecho el presidente del Gobierno se ha negado a inscribir a muchos de esos niños. Son niños que ya existen, que son españoles pero no se les inscribe simplemente por ideología. Proponemos un modelo similar al de Canadá, más que al de Estados Unidos, que no solo dé amparo legal a quienes quieran hacerlo, sino que también se quiere perseguir la mala praxis o cuando se vejan derechos de la mujer.

También quieren regular la prostitución, ¿verdad?

Es que ocurre lo mismo, que todo el mundo mira para otro lado, pero luego vemos que aparecen facturas en prostíbulos pagadas con dinero público, como ocurrió en Andalucía, o ganancias de este sector reflejadas en el PIB. Andamos con una doble moral todo el tiempo en cuestiones que deben debatirse y resolverse. Si se quiere perseguir la trata de blancas, hagámoslo con una legislación más dura y eficiente, pero dejemos un resquicio de la regulación para las personas que ejerzan la prostitución de manera voluntaria.

¿Debe regularse la eutanasia?

Sí. Abogamos por una ley de dignidad al final de la vida para que los cuidados paliativos sean una realidad en toda España, y una ley de eutanasia consensuada.

Las comunidades autónomas siempre se quejan del sistema de financiación.

Es cierto que el sistema de financiación que tenemos a día de hoy no es solidario ni equitativo. Hemos conseguido una parte importante que es que dentro del Estatuto de Autonomía y del REF se reconozca de manera diferenciada la financiación autonómica de lo que es Régimen Económico y Fiscal, que es el instrumento que nos ayuda a ponernos al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas. Yo misma le he preguntado a la ministra de Hacienda (María Jesús Montero) sobre cuándo se va a renovar la financiación autonómica, pero en todos estos meses me ha contestado que no hay tiempo. Hay que garantizar que todos los ciudadanos de España tengan la misma financiación y los mismos derechos y servicios. Esto es indispensable.

¿De qué forma se puede garantizar el sistema público de pensiones?

Hablando del origen del problema que es que no nacen niños y tenemos empleos precarios. Tenemos que hacer políticas que refuercen la natalidad, reformar nuestro modelo educativo para atender lo que el mercado laboral demanda, debe ser un modelo bilingüe, debemos dignificar la FP y reformar los programas universitarios, que están totalmente obsoletos y no se adecuan a los nuevos puestos de trabajo que están saliendo. Tiene que haber una relación directa entre empresas, universidades y FP. Y en Canarias no puede ser que tengamos puertos que se están dedicando a la reparación naval y los cursos de soldadura submarina se den fuera de las Islas porque no hay ninguna enseñanza especializada en este sentido. Y si seguimos teniendo empleos precarios, tendremos pensiones precarias. Y como queremos dignificar a todos los mayores que ya hicieron su esfuerzo cotizando a lo largo de toda su vida, tendremos que hablar de dignificar los empleos reduciendo, entre otras medidas, la tipología de contratos.

¿Contratos indefinidos para todos y todos los sectores?

Sí, porque de esta manera los empleos serán de mejor calidad.

Y ¿cree que la mayoría de empresarios que ahora no contratan de forma indefinida lo verían bien?

No hemos tenido muchas reticencias cuando lo hemos propuesto y tampoco es un asunto nuevo que propongamos. Llevamos cuatro años hablando de ello y si se asustaron, lo harían entonces, no ahora. Creemos que igualando la indemnización por despido al tener un único tipo de contrato, se puede ir a un modelo más digno.

Las cifras récord de llegada de turistas a Canarias no han servido para reducir la tasa de paro, una de las más altas del país. ¿Qué debe hacerse para revertir la situación?

Debe hacerse una reforma en profundidad del mercado laboral, como he dicho antes; del modelo educativo y, además, tener unos presupuestos para la Comunidad Autónoma que resuelva ese problema. Tenemos un REF que puede ser un excelente potencial para atraer otro tipo de empleo y el sector turístico se queja de que muchos de sus empleados no están formados en idiomas. Hay que revertir la terrible situación por la que atraviesan los jóvenes, con un 40 por ciento de desempleo y estamos a la cola en educación. Por ello, apostamos por refuerzos de idiomas en verano en los colegios.

¿La irrupción de Vox en el Congreso qué puede suponer?

Pues que tendremos otro partido más en la Cámara Baja. Eso es lo que significará.

¿Estaría cómoda pactando con Vox?

Me sentiría más cómoda si gobernásemos solos.

El test

Una película, una canción y el último libro que ha leído. Sobre ruedas, de Franck Dubosc; Mil pasos, de Soha, y El alquimista, de Paulo Coelho (en portugués).

¿Su comida preferida? Queso palmero asado, con mojo y papitas cocidas. Y las tortillas de mi madrina.

¿Por qué está en política? Me cansé de quejarme, de que todo estaba mal y decidí intentar cambiar las cosas.

Cuando se pone delante del espejo, ¿qué ve? Que me hago mayor, pero me reconozco y eso es importante.

Convenza con una frase a un ciudadano para que le vote. No te voy a decir lo que quieres escuchar, te voy a explicar lo que puedo hacer.

¿Cómo es un día cualquiera de trabajo para usted? Un caos de principio a fin. De hecho a veces no sé ni el día en el que vivo, pero cuando me voy a dormir pienso en el minuto positivo del día.

Y ¿un día de descanso? Mi día de descanso favorito consiste en estar en mi casa, en mi Isla; salir y sentarme en las piedras de la playa para ver la puesta de sol y escuchar cómo rompen las olas. Me parece algo maravilloso y no necesito más.

¿Qué le gusta hacer? ¿Un 'hobby'? Pilates, nadar, diseñar y hacer joyas. Tengo una mente muy creativa que está constantemente pensando.

Sin contar a Rivera ,¿quién le gusta más de candidato a la Presidencia? Inés Arrimadas.

¿Recicla? Sí, y en Canarias es más sencillo que en Madrid.

¿Su rincón favorito en las Islas? Me gustan muchos sitios de cada Isla, cada una de ellas tiene un rincón que me encanta. La Puntilla (Gran Canaria), El Cotillo (Fuerteventura), El Golfo (Lanzarote), La Graciosa, Valle Gran Rey (La Gomera), La Tejita (Tenerife), La Caleta (El Hierro) y Las Salinas de Fuencaliente (La Palma).

¿Le gusta viajar? Me encanta, pero tengo la sensación de que vivo en un avión.

¿Llega a final de mes? Sí y decir que no sería una irresponsabilidad.

Un personaje de Juego de Tronos. No he visto esta serie, pero ahora me encanta Suits y La casa de las flores.