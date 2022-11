Ya estamos en pleno otoño y eso es sinónimo no sólo de curso escolar, sino también de mocos, tos y gripes. Como suele decir Lucía, mi pediatra, nuestros hijos suelen coger los virus "en septiembre y los sueltan en mayo en el mejor de los casos". Por eso es en esta época cuando nos planteamos, coincidiendo con la campaña de la vacuna de la gripe, si debemos vacunar a los niños y niñas. Y es que hasta el momento, esta dosis está financiada únicamente para aquellos bebés menores de seis meses, mujeres embarazadas y personas de riesgo, además de los convivientes de estos colectivos. Sin embargo, como nos contó la pediatra en un directo en IGLive junto a nuestros amigos de Miniland, hay novedades respecto a este tema.

Y es que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda que esa vacuna pueda aplicarse también para los niños de entre seis meses y cinco años. Pero no ha sido hasta hace unos días cuando el Sistema Nacional de Salud ha decidido financiar la vacuna a todos esos niños, independientemente de que tengan o no factores de riesgo. Claro que al hacerse efectiva una vez la campaña de vacunación ya ha comenzado, sólo ha llegado a tiempo a algunas comunidades autónomas. Es el caso de Murcia, Galicia y Andalucía. En el resto de autonomías todavía habrá que costearse la dosis en la farmacia, aunque a partir de la próxima campaña (2023-2024) ya estará aprobada y financiada, al igual que sucede en varios países europeos e incluso en Estados Unidos. Allí, nada más comenzar el curso escolar, se vacuna a todos los niños de manera gratuita.

¿Entonces, vacuno o no vacuno a mi hijo?,

Una vez conocidas estas novedades, quizá nos asalte la duda como padres: ¿qué hacemos? Lucía, mi pediatra lo tiene claro. "La vacuna de la gripe en los niños siempre ha sido una medida recomendable. De hecho la OMS la recomienda desde 2012. Y es que a diferencia del coronavirus, los niños aquí sí que son los transmisores. Cuando la gripe llega a nuestro país los primeros que se contagian son ellos, y muchos ingresan. De hecho, dos de cada tres niños que ingresan por gripe no tienen factores de riesgo. Es verdad que no suelen traer complicaciones graves", nos explica.

En este sentido, Lucía destaca que cuando en las consultas ven un pico de gripe en niños, al poco tiempo se produce el pico en adultos. "Vemos esas dos olas. Por eso vacunar a los niños de la gripe es una estrategia internacional, pero también una forma de proteger a los adultos y, sobre todo, a esos mayores de 65 años con patologías que en muchos casos son abuelos que están cuidando de sus nietos. Hay que proteger al niño y a la familia y evitar así la transmisión con el entorno. Aunque nuestro hijo tenga más de cinco años y tenga menos riesgo de complicaciones. Yo sigo vacunando a los míos", aconseja sin dudar.

¿Puedo vacunarlo con tos o mocos?

Lucía, mi pediatra también tiene respuesta para esta pregunta. Si nuestro hijo tiene tos o mocos se puede vacunar perfectamente, dado que es probable que ese sea el caso, al encontrarnos entre los meses de septiembre y mayo. Pero si lo que tiene es un proceso infeccioso o fiebre es recomendable esperar unas horas o días hasta dar con el foco de esa fiebre o de esa infección. Hay que tener en cuenta que existen más de 200 virus que producen una sintomatología muy parecida. Debemos estar preparados, porque tal y como nos anuncia la pediatra, este año habrá "más virus que el año pasado y que el anterior. Llegaremos a niveles de prepandemia y tendremos la sensación de que nuestro hijo enferma de golpe muchas veces seguidas. Las medidas de hace dos años, es decir, los geles, las mascarillas, el aislamiento, hicieron que las patologías infecciosas de invierno se redujeran", concluye.

¿Y qué pasa con la broquiolitis?

Este año las urgencias pediátricas han aumentado un 40% con respecto a años previos, tal y como comenta Lucía mi pediatra. Y aquí es donde entra en escena la broquiolitis, que es una infección respiratoria de las vías bajas en un niño menor de los dos años. La mayor parte de las veces está producida por un virus. "Un 33% de los niños menores de un año va a padecerla y es una dolencia que llena los hospitales en esta época del año y entre un 7 y un 12% acaban en el hospital", según Lucía. Normalmente estos niños empiezan con un resfriado normal pero a los tres días están muy decaídos, dejan de comer y tienen un tiraje intercostal (las costillas se les hunden). No hay un tratamiento claramente efectivo, porque según la pediatra, los broncodilatadores no están indicados para los niños si son muy pequeños. "Lo importante es hidratarlos y vigilarlos", sugiere. Para prevenirlos, nada mejor que el lavado frecuente de manos, si estamos acatarrados no visitar a un bebé y vigilar esos signos de alerta.