Los agricultores dedican el 20% de su jornada al papeleo con la Administración

Un registro para el consumo de agua, otro para el de pienso, un libro en el que debe constar el nombre de toda persona que entre y salga de la granja, otro para el control de las deyecciones o residuos ganaderos, y aún otro más para hacer un balance de los nitrógenos producidos. A todo ello se suma, además, el llamado libro de registro de la explotación, que es el documento donde deben hacer constar toda la actividad. "Hay veces en que una misma acción se tiene que documentar hasta tres veces, pero en registros distintos", protesta Jordi Armengol, ganadero de Juneda (Garrigues) y copropietario, junto a su padre, de una pequeña empresa agropecuaria familiar. Al cabo de la semana, calcula Armengol, la burocracia le ocupa un 20% de las horas totales de trabajo. "A veces, el papeleo me roba incluso más tiempo, sobre todo cuando es época en que hay que hacer declaraciones fiscales o solicitudes de ayudas", indica.

Cuando los agricultores (catalanes, españoles y europeos) protestan por la excesiva carga burocrática insisten en diferenciar su situación de la de otros colectivos profesionales que denuncian lo mismo -desde médicos y enfermeras hasta maestros, el mal es general-. En el caso del sector agrario, lamentan, el farragoso trabajo administrativo que soportan no les garantiza que sus productos vayan a salir al mercado en igualdad de condiciones a otros. "Un motor fabricado en China que no cumpla los estándares de calidad que demanda la Unión Europea, que sea por ejemplo más contaminante, nunca será comercializado aquí... Pero eso no ocurre con los alimentos, que llegan desde países extracomunitarios sin haber seguido los procesos de cultivo y de calidad que se nos exigen a nosotros y que muchas veces entran sin siquiera pagar aranceles, porque se benefician de acuerdos comerciales preferentes para ellos", prosigue Armengol, que es también presidente del sector ganadero en el sindicato Unió de Pagesos (UP).