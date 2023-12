La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha sido la encargada de abrir la última jornada del programa de formación sobre resiliencia empresarial, financiado por el Cabildo Insular de Tenerife, que venía celebrándose en la institución cameral en diferentes jornadas, todas ellas online, por las que pasaron unas 400 personas interesadas en mejorar sus conocimientos y competencias de gestión. Pérez recordaba que el último boletín de coyuntura refleja que los datos económicos, a pesar de la desaceleración, demuestran que la creación de empleo y empresas están en este momento en un entorno favorable en Canarias, pero sobre ellos inciden factores como la baja productividad. “En estas jornadas, hemos tenido una oportunidad de reflexionar sobre todos los condicionantes que atañen a factores laborales que no tienen que ver estrictamente con el devenir económico, y en este foro vamos a tener la oportunidad de conocer la importancia del bienestar para conseguir trabajadores más motivados, para poder seguir apostando por el talento y conseguir empresas más resilientes”.

Con esta introducción se inició un foro el que participaron Fran Martínez, coordinador de formación de Hard Rock Hotel Tenerife; Jorge Uribe Product Manager en el sector público en Adecco Consulting; Lidia Moreno, Chief Finance Officer de Encuentro Moda; y Laritza Rodríguez; consultora Asociada del Grupo EVM, quienes mostraron cómo en sus empresas el cuidado y el bienestar de los y las profesionales que componen la plantilla de las empresas es un elemento clave para añadir, a su vez, resultados económicos a las empresas. Como señaló Sonia Martín, CEO de Viernes Formación, empresa encargada de la organización de las jornadas, “De la misma manera en que la rabia, la frustración y otros sentimientos negativos nos hacen más resistentes; la felicidad es la que nos motiva y nos hace mejores”.

Con el título El valor añadido, elemento fundamental para la felicidad en la empresa, el responsable de formación de Hard Rock Hotel Tenerife repasó los elementos básicos del cuidado que su empresa tiene con sus trabajadores, con programas para la retribución equitativa, la escucha activa, la comunicación efectiva, el reconocimiento a través de programas como “El empleado del mes” y el trato junto a la conciliación de la vida personal y profesional, de tal manera que las personas tengan un sentimiento de pertenencia que les haga sentirse orgullosos de trabajar en la organización y no querer huir hacia otros trabajos, de tal manera que la retención del talento esté no solo resuelta por unos sueldos acordes a la productividad y puesto ocupado, sino a la motivación que produce trabajar en Hard Rock Hotel Tenerife y sentirse reconocidos.

Por su parte, Jorge Uribe repasó los casos de éxito dentro de Adecco, compañía en la que “Fomentar la salud es un pilar básico de nuestras políticas de bienestar corporativo”. El bienestar en Adecco pasa por la estrategia Future@work, en la qu se analiza no solo la salud física, sino la mental. “Todos trabajamos por algo más que por ganar dinero, definitir este propósito permitirá construir el futuro del empleo centrándonos en las personas”, aseguró. Uribe introdujo también el concepto de bienestar financiero, explicando las políticas de formación de itinerarios de salud financiera, que permiten a los empleados saber cómo invertir o ahorrar para llegar a objetivos determinados. Asimismo, repasó los beneficios que obtienen los empleados por trabajar en Adecco, asociados a la salud física, como por ejemplo, descuentos en gimnasios, actividades concretas en que se invita a los empleados a participar, etcétera. En cuanto al bienestar social, explicó que en Adeccó también hay programas de reconocimiento a la dedicación, jubilaciones y celebración,”en Adecco no trabajamos el día de nuestro cumpleaños y fomentamos el teletrabajo como una forma de conciliación”. Por último, se centró en las encuestas de clima, para monitorizar todas las estrategias que se llevan a cabo en Adecco y comprobar si están teniendo resultados, haciendo hincapié en la ocupación y preocupación por el estado emocional. “En los últimos años, la satisfacción de bienestar social de Adecco ha subido en un 135%, y el bienestar mental en un 80%”,

Lidia Moreno, chief Finance Officer de Encuentro Moda, que tiene al cargo 156 tiendas, centró su discurso en el equipo humano que va detrás de todo ese entramado de talleres, creatividad de moda y venta al público. “En el siglo XXI estamos muy acostumbrados, y para ello hay normativa muy clara, a seguir estrictamente las normas de PRL, pero todas se fijan en los aspectos físicos y todavía no estamos muy pendientes de lo emocional”, comentó la directora financiera. Para esta directiva, las condiciones del ámbito personal afectan a lo profesional y viceversa, no son impermeables, por lo tanto, “hay que tener en cuenta que el ambiente psicosocial en el que se desarrolla el trabajo no es un riesgo laboral sino empresarial”. Por lo tanto, Moreno afirmó que si bien los aspectos de relaciones laborales no son un ámbito que parezca que influya o tenga que ver con una responsable de finanzas “para mi las personas también son un activo financiero, porque de su bienestar, no me gusta usar la palabra felicidad alegremente, ya que la felicidad son momentos, pero el bienestar es una condición que se da de contínuo, dependerán en buena parte los resultados de la compañía”. La responsable de Encuentro Moda hizo un repaso sobre los aspectos que se cuidan en la compañía, similares a los ya escuchados previamente en el foro, y explicó que la última tendencia en la compañía es implantar un lugar de descanso y desconexión, denominado Alma Canaria, donde los empleados puedan gestionar un tiempo para sí mismos, tanto en los talleres de creatividad y confección como en las tiendas.

Laritza Rodríguez, consultora Asociada del Grupo EVM, cerró el turno de intervenciones individuales realizando un recorrido por las fórmulas para promover el bienestar en los equipos de EVM, cuya política ha propiciado una alta tasa de pertenencia al conjunto que se traduce en baja rotación, Rodríguez hizo hincapié en la política del café frío, que permite, al mismo tiempo que se producen intercambios de ideas y los trabajadores son honestos con lo que les gusta y les molesta de la manera de proceder de otros, compartiendo éxitos y sobre todo, fracasos, “Que son vistas como oportunidades de crecer y aprender”, evitar palabras o expresiones demasiado impulsivas o desagradables. “La felicidad es la fuerza que impulsa nuestro éxito y nuestra productividad”, aseguró Rodríguez. “Esto es posible porque en un entorno de confianza, cuando los trabajadores se sienten recompensados, consideran al otro un amigo en lugar de un mero compañero, se deja de mirar el reloj y se nota en la implicación y en la calidad del trabajo que realiza cada persona, porque cada una de ellas está en el lugar adecuado para el talento que puede desarrollar”, comentó. Cerró su intervención con ejemplos de conciliación que se dan en su empresa, y una frase del filósofo Albert Schweitzer que se puede leer en las paredes de la sede de EVM que pueden resumir las intervenciones den este foro: “El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que haces lo lograrás.”