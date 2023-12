El ministro de Transportes recalca ahora su "firme compromiso" con el AVE directo Vigo-Madrid: "Habrá conexión"

La variante de Cerdedo es un compromiso firme de mi Ministerio y nadie puede poner en duda que, durante esta legislatura, haremos todo lo posible por avanzar, de una vez por todas, con esta conexión”. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, inenta ahora arrojar seguridad sobre la prometida conexión en AVE entre Vigo y Ourense tras asegurar en declaraciones a La Nueva España, que pertenece al grupo de Prensa Ibérica, que “aventurar cualquier plazo para esta nueva infraestructura sería iniciar una espiral de horizontes fácilmente frustrables”. “Me gustaría recordar que ha sido este Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, el que ha reactivado los estudios necesarios para poder evaluar ambientalmente el proyecto después de que el PP lo paralizara”, indicó.

Puente asegura a FARO que no aventurarse a dar plazos en estos momentos “no resta un ápice de fuerza” al “compromiso de llevar a cabo esta conexión”. “No es ninguna excusa ni una respuesta evasiva, es tratar con respeto a los ciudadanos y darles una respuesta honesta. Nosotros debemos explicar y ellos deben entender que este tipo de infraestructuras tan complejas llevan tiempo, y que esos tiempos, a veces, no pueden concretarse cuando estamos en fases iniciales. Pero también deben tener claro que habrá conexión directa Vigo-Ourense por alta velocidad y, a medida que avancemos en el proyecto y superemos fases, estaremos en condiciones de dar fechas ciertas”, aclaró.

Las palabras de Puente en La Nueva España sentaron en los agentes sociales de la ciudad como un jarro de agua bien fría. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, recibió con “preocupación” el mensaje del ministro. Agradeció su “sinceridad”, pero cree que, detrás del mensaje, hay un claro desinterés por concretar una fecha que podría alarmar todavía más a los pilares económicos de la urbe. “No quiere decir la verdadera fecha porque los plazos son inasumibles y es consciente de que se celebran elecciones autonómicas en Galicia el año que viene. Que no se preocupe por nuestra frustración, que ya llevamos 40 o 50 años frustrándonos con los plazos”, añadió.

Cebreiros considera que, si quiere demostrar su apoyo a Galicia como ministro, “debe apostar por el AVE y el tren de mercancías” y poner fin a los “retrasos en la llegada de los Avril”. “Podemos entender que la orografía hace muchísimas más costosas las inversiones en infraestructuras en Galicia que en otros sitios de España, pero no creo que mucho más que la variante de Pajares o la “Y” vasca. Se ve claramente que existe una apuesta por otros territorios, no es solo cuestión de presupuestos, sino de ejecuciones”, apostilló el representante de los empresarios.

Lamentó que, tras pasar numerosos ministros por la silla del área de Transportes –cartera con diferentes nombres– tanto del Partido Popular como del PSOE, el AVE por Cerdedo para que Vigo tenga conexión de alta velocidad en tren con Ourense –y, consecuentemente, con Madrid– siga dejando más preguntas que respuestas. “Han pasado varios Gobiernos y no han decidido como estratégico nuestro territorio. Están cometiendo un error. Ahora, tiene que ser más férrea la defensa del AVE directo a Madrid desde nuestra ciudad, que llegaría [según los cálculos no oficiales] 50 años después que a Sevilla”, anotó.

En la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, las palabras de Puente produjeron “estupefacción” al “rechazar de nuevo hablar de plazos después de hacer mención hace unos días que en todos los lugares tienen su carta a los Reyes Magos”. “Consideramos que algo está ocurriendo para que los sucesivos ministros de Transportes e Infraestructuras ignoren a la ciudad más grande y dinámica de Galicia. Hace unos meses, nos decían que todo estaba encauzado y, al parecer, estamos de nuevo en el punto de partida, por lo que exigimos una respuesta clara de nuestros políticos respecto al impulso a una infraestructura vital para Vigo como es el AVE entre Vigo y Ourense a través de Cerdedo”, sostiene el presidente de la entidad, José García Costas.

Análisis similar hizo el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Manuel Rodríguez: “La ciudad y su área económica se ven altamente perjudicadas por esta situación. Exigimos al Gobierno un compromiso definitivo con el AVE directo a Vigo”.

Al revisar las declaraciones de Puente, también frunció el ceño el presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros. “Probablemente, seremos los últimos en tener el AVE. Desde el punto de vista competitivo, nos quedaremos atrás”, criticó antes de dejar claro que es “imposible” competir en materia turística con otros territorios a los que es “más fácil y barato” llegar. “Provoca que la capacidad de trabajo sea menor. A esto, hay que sumar que tenemos que pagar peajes altos para ir a Santiago y A Coruña y no hay salida sur hacia Portugal”, reflexionó.

Sánchez-Ballesteros, al igual que Cebreiros, cree que la información que traslada Puente transparenta que la prioridad del actual Gobierno, al igual que ocurrió con los anteriores equipos de La Moncloa, “no es Vigo”. “A nivel de presupuestos, Galicia cuenta muy poco. Parece que seguirá siendo así mientras no coincidan los colores políticos en la Xunta y el Gobierno de España. Y, con las peticiones de Cataluña y País Vasco como prioritarias, nuestras reivindicaciones se van a apagar”, indicó. “Es claramente muy perjudicial para Galicia; parece que no se nota, pero, en los años venideros, veremos la huella económica de no ser competitivos”, apuntó.

Esperanza en la salida sur

El presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra ve una gran esperanza en la salida sur a la espera de que se concreten los plazos para la llegada de la alta velocidad ferroviaria por Cerdedo: “Tendríamos un grandísimo beneficio desde el punto de vista turístico por la conexión con Lisboa y Oporto”.

Mientras no son realidad, hace un llamamiento a analizar la posición que ocupa Vigo en una rama turística clave para la economía: los viajes de negocios. “Organizar un congreso potente será inviable debido a las brutales carencias en infraestructuras. Si hay que elegir entre Asturias y Vigo, Asturias tiene muchas más opciones por la conexión recién estrenada de alta velocidad [con el estreno de la variante de Pajares]. Nosotros nos quedamos fuera de todo esto”, sentenció.

El PP habla de “mentiras” y al BNG le sorprende el “silencio” de Caballero

Las declaraciones del ministro Puente “vienen a confirmar”, según la presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, que “los socialistas llevan años mintiendo a los vigueses, desde La Moncloa y la Praza do Rei, cuando decían que su llegada era inminente”. “Los he visto más rápidos”, señaló en relación a la fecha que se baraja, que situaría la llegada de la alta velocidad a la ciudad en 2042. En este sentido, recordó que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró el AVE para Vigo, primero, en 1993 y, luego, en 2012.

Tapias se refirió así a la “espiral de horizontes fácilmente frustrables”, parafraseando al ministro Puente, “con los que han estado entreteniendo todos estos años para hacer creer a Vigo que la obra avanzaba”. “No le llegó con la chulería de la carta a los Reyes Magos y ahora nos dice que nos olvidemos al menos los próximos 20 años”, manifestó antes de responsabilizar de esta situación “a los socialistas vigueses” y, “específicamente, a Abel Caballero de que Vigo siga sin encontrar hueco en la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Xabier Pérez Igrexas, portavoz del BNG de Vigo, lamenta el “silencio” de Caballero, que le “sorprende” mucho tras presumir durante años “de ter liña directa coa Moncloa”, y critica que la conexión directa de AVE por Cerdedo “leva 20 anos rebotando de trámite en trámite, de caixón en caixón, sen que ningún Goberno español, nin do PP nin do PSOE, desen pasos determinantes”.

La formación nacionalista propone una alternativa. Destaca que avanzar en el desarrollo de la salida sur con Oporto “vai ser determinante para facer realidade unha conexión en T, convertendo Vigo, cunha conexión directa a Madrid, nun grande vértice ferroviario no que converxan tanto a vertebración do Eixo Atlántico, de Ferrol a Lisboa, como a conexión deste coa meseta”. “Por iso imos seguir a esixir un compromiso efectivo e real para que a saída sur sexa realidade a máis tardar no 2030”, añadió, a la vez que apuntó que esta legislatura “ten que ser a da creación dun servizo de cercanías entre as áreas de Vigo e Pontevedra”.

También hay preocupación en el colectivo vecinal. La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), María Pérez, considera una “vergüenza” la discriminación que padece Vigo en materia ferroviaria y lamentó que se hayan dado esperanzas sobre un proyecto que el Gobierno central “no es capaz de concretar tras la visita a la ciudad de varios ministros”. “Nos llevan engañando años. Visto esto, queda claro que habrá que pedirles a los Reyes Magos el AVE”, ironiza.