La mejor publicidad es un trabajo bien hecho y el boca a boca lo demuestra. Si una empresa se puede permitir el lujo de crecer prácticamente dejando en manos de sus propios clientes sus referencias es porque el servicio que ofrece es excelente. Es el caso de Sumeca Suministros Industriales S.L, una empresa con amplia experiencia en el sector de la ferretería, líderes en su sector, especializados en el mundo de los rodamientos y suministros industriales, trabajando con las mejores marcas del sector, y como distribuidores oficiales en Canarias de marcas como Gedore, Metabo, Kreator, JMB...

Su gerente es Laureano Peña (Chicho), un hombre entusiasta, resiliente donde los haya, orgulloso de una compañía que dirige junto a su hermana Yacenia Peña, una empresa familiar con una curiosa historia de superación de obstáculos. “La empresa la fundó mi padre, Laureano Peña Díaz. Después de 27 años trabajando en Venezuela y siempre deseando volver a Canarias, regresó con unos ahorros y montó una ferretería en los años 80, Suministros Metálicos Canarios. La empresa fue creciendo poco a poco, y en el año 95 nos mudamos al polígono del Mayorazgo. En 2004, estando próxima la jubilación de mi padre, yo caí enfermo y pensando que no podría continuar decidimos vender la empresa. Seguí trabajando para el nuevo propietario mientras luchaba contra mi enfermedad. Mi hermana, después de la venta, decidió dedicarse a la enseñanza. Afortunadamente, lo de mi enfermedad no fue tan grave como se creía. En 2012, aún con secuelas de la enfermedad pero ya sin la espada de damocles encima, monto dos empresas dedicadas al mismo sector y 2013 pude recuperar la empresa que fundó mi padre, trayéndome de nuevo a mi hermana como socia. Hoy en día seguimos tratando de ofrecer lo mejor para el profesional en suministros industriales”, explica Peña.

“Cuando creamos Sumeca empezamos sin tener un duro, porque la recuperación de la empresa lo absorbió todo. Iniciamos la andadura con siete empleados y hoy en día tenemos 18”, cuenta con orgullo su gerente.

La empresa no solo es mayorista de ferretería sino de cliente final, con distribución de marcas, abriendo nuevos canales y creando una marca propia con la que llegan a todas las islas, con la que incursionan tanto en el sector servicios como en el sector industrial, aumentando así la diversificación, que es el motor de la economía de Canarias. “La mayoría de nuestros clientes son profesionales aunque también servimos a particulares, tenemos productos tanto para el entusiasta como para el profesional con marcas como Gedore”.

Sobre la irrupción de las granes superficies, Peña asegura que les hacen mucho daño a las pequeñas ferreterías de trato directo al ciudadano. Esto lo está notando mucho Coarco, la cooperativa de ferreteros. “Como canarios, debemos apoyar lo nuestro, al comercio local, a quien te da el asesoramiento personalizado, el que te conoce y sabe qué puede venirte mejor, y no solo te vende un producto por conseguir una venta. Si siguen implantándose grandes superficies, va a haber mucho más paro y el 25% de las ferreterías de barrio van a tener serias dificultades, como les ocurrió ya el pasado año a algunas. Aparte, esta situación está afectando al relevo generacional de muchas ferreterías que se ven obligadas a cerrar sus puertas. El año pasado, en Tenerife, cerraron cuatro de ellas por este motivo”, sentencia Peña.

Sobre las dificultades que tienen negocios como el suyo en el Archipiélago, Peña refiere “que el acopio de stock es uno de los problemas más graves en Canarias acentuado por la insularidad que nos aleja tanto temporal como económicamente de las necesidades de los canarios. En nuestro caso tenemos mucho stock y es lo que nos ayuda a vender, si no tuviéramos ese stock sería muy complicado. Afortunadamente, disponemos de un almacén que nos facilita esta tarea, pero ni siquiera la grandes herramientas que ponen las administraciones para facilitar crear industria nos sirven con demasiada frecuencia porque no se adaptan a nuestras necesidades”.

Esta empresa es como una familia, de hecho, acaban de regresar de Granada de la cena de Navidad por haber cumplido los objetivos. “Procuramos que los empleados, que no son tales, sino compañeros, venga a trabajar con ganas, porque les gusta lo que hacen, y para eso los formamos continuamente. Tenemos una sala de formación y solemos hacer talleres a los que vienen no solamente los empleados, sino también los clientes. Los últimos cursos impartidos han sido de soldadura. Una o dos veces al año hacemos formaciones que nos permiten no solo vender, sino también aprender”.

Aún sin llegar 2024 la estrategia de la empresa es seguir creciendo y abrir otro centro de distribución más en 2026 y dar el salto a otra isla en 2027. Sumeca se ubica en la Subida Mayorazgo, 28 - Nave 11 38110 Santa Cruz de Tenerife Tlf.922202910 administracion@sumeca.es