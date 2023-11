Hoy se celebra el primer Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife (ZFT) con los integrantes de los nuevos gobiernos resultantes de las últimas elecciones. Margarita Pena, la delegada especial del Estado para la ZFT, confía en que en esta cita trascendente se renueven los compromisos del Gobierno de Tenerife y el Cabildo de la Isla para dar continuidad a los acuerdos aprobados el pasado mes de abril, y se comprometan con la cofinanciación pactada para los proyectos vitales que refuerzan el valor de la Zona Franca para la internacionalización y diversificación de la economía de Canarias y de Tenerife en particular.

Cabe recordar que uno de los proyectos de futuro más importantes que están en proyecto dentro de este importante instrumento fiscal, que forma parte del REF del Archipiélago, es la construcción y puesta en servicio, en los terrenos adscritos a la Zona Franca en el puerto tinerfeño, de una nave de almacenamiento en la que ofrecer servicios de depósito y operaciones de comercio. Para la consecución de este fin se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 la aportación patrimonial extraordinaria de 450.000 euros por parte del Gobierno de España. De ellos, 350.000 euros irán destinados a esta infraestructura, que se levantará en un terreno de 2.200 metros cuadrados y que dispondrá, según lo previsto inicialmente, de 720 metros cuadrados construidos. El resto, debe ser financiado con aportaciones extraordinarias del Cabildo (50.000 euros) y Gobierno de Canarias (100.000). Margarita Pena recuerda que “Esta iniciativa responde a una necesidad evidente de ofertar servicios a los operadores que deseen instalarse en este ventajoso régimen aduanero especial pero que no estén en disposición de construir su propia nave. De esta manera, se facilitan las operaciones de zona franca, y repercutiremos positivamente en la internacionalización de la economía canaria, ya que la Zona Franca de Tenerife, como agente de fomento y de promoción de la actividad económica en su territorio, potenciará la creación de puestos de trabajo. Además, la nave es una inversión necesaria para la sostenibilidad financiera futura de esta entidad pública”. Pena asegura que es importante destacar que es “la primera vez en la historia que la ZFT puede acometer un proyecto de estas dimensiones. La filosofía es que la nave sea polivalente, con espacio para almacenamiento, servicios y oficinas, suficientemente grande como para ofrecer apoyo a los negocios que lo necesiten, pero sin pretender ser competencia a grandes operadores logísticos”.

“La importancia de la ZFT como motor económico de Canarias es indiscutible”, asegura Pena, “ya que abre las posibilidades de diversificación de la economía de la que llevamos décadas hablando”. Zona Franca de Tenerife es un régimen aduanero especial, en el que se puede importar y exportar mercancías de países que no forman parte del territorio aduanero de la Unión, almacenarlas por tiempo indefinido (sin constituir garantía) y exportar a países terceros con exención absoluta de aranceles y en el que no aplican políticas de contingentes, etc. Asimismo, pueden realizarse operaciones de incorporación de valor añadido (etiquetado, envasado, embalado, etc.). En el caso de que parte de esa mercancía se destine al mercado interior, la deuda aduanera se devengará conforme se vaya produciendo el despacho de la misma.

El proyecto más ambicioso de ZFT es la construcción de una nave de almacenaje

“Es, básicamente, un espacio acotado para el almacenamiento, manipulación o transformación de mercancía, independientemente del origen, destino, cantidad o naturaleza, que ofrece ventajas en cuanto a tramitación administrativa, aranceles e impuestos, totalmente compatibles con otros incentivos como los de la Zona Especial Canaria (ZEC)”, explica Pena quien, por otro lado insiste en que “Es importante insistir en el concepto de innovación a la hora de pensar en la Zona Franca. Innovación no únicamente relacionado con lo audiovisual, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial, sino también con la robótica, industria 4.0 y la logística 4.0, el trading, la logística portuaria, tienen mucho que ver con las actividades que se pueden desarrollar en la zona franca”.

Pena también centra sus empeños en reforzar la colaboración con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, socio necesario para el buen desarrollo de la ZFT, y con Proexca en aquellos proyectos que puedan vincularse a la internacionalización, y anuncia que se reunirá próximamente con el nuevo comisionado del REF para intercambiar puntos de vista sobre la utilidad de estas herramientas fiscales en el desarrollo de la economía en Canarias. En cuanto a la divulgación de las ventajas de la ZFT, el lunes 4 de diciembre se realizará una acción con el IES Agustín de Bethencourt con personas que cursan el módulo superior de Administración y Finanzas.

La única mujer al frente de una zona franca en España, y la primera que lo ha estado en Canarias, defiende con entusiasmo, claridad y conocimiento profundo las bondades de una herramienta legal en la que confía y que ella considera el futuro de la economía para las Islas “Ya está todo inventado, y en otros lugares las zonas francas han supuesto un motor económico que aquí aún no estamos aprovechando al 100%”. La Zona Franca de Tenerife (ZFT) es una figura desconocida para el gran público. Tratamos de poner un poco de luz sobre estas desconocidas ventajas con la delegada especial del Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, Margarita Pena.