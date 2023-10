La subsecretaría de Defensa ha publicado la convocatoria de 300 plazas para el acceso a la condición de Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas en el BOE del pasado 16 de octubre. Este año se ofertan 132 para el Ejército de Tierra, 35 para la Armada y 39 para el Ejército del Aire y del Espacio y 94 plazas para los Cuerpos Comunes.

Hasta el día 7 de noviembre podrán solicitar cita para participar en el proceso de selección los aspirantes que, entre otras condiciones, posean la nacionalidad española, tengan cumplidos o vayan a cumplir en el año en curso los 18 años de edad, y no alcancen durante el año 2024 la edad máxima de cincuenta y ocho (58) años para las plazas de oficial y suboficial, y de cincuenta y cinco (55) años para las plazas de tropa y marinería; en cualquier caso, no deberán estar privados de derechos civiles, y no podrán tener antecedentes penales, ni tener abierto, en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado, ningún procedimiento judicial por delito doloso.

La cita se puede solicitar a través de la página web de Reclutamiento del Ministerio de Defensa donde, además, figuran detalles sobre los plazos, requisitos generales y específicos, plazas, desarrollo del proceso de selección, etc… No obstante, es posible obtener más información o resolver dudas, acudiendo personalmente a la Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), sita en la Avenida 25 de Julio nº 3, llamando al número 922 293 900 o enviando un correo electrónico a reclutamientotenerife@oc.mde.es; mientras que en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) el Área de Reclutamiento se encuentra ubicado en la calle Sierra Nevada (Risco de San Francisco), contactando al teléfono 928 432 666 o escribiendo un email a reclutamientolaspalmas@oc.mde.es.

Activación temporal

Una vez determinada la cita, la realización de las pruebas del proceso de selección es responsabilidad del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa, a través de su Centro de Selección. Los aspirantes seleccionados, una vez superados los periodos de formación militar básica y específica, firman un compromiso inicial de tres años, y adquieren la condición de Reservista Voluntario con el empleo de alférez/alférez de fragata, de sargento, o de soldado/marinero, según la titulación requerida para el puesto.

Durante dicho compromiso inicial, el reservista voluntario podrá ser activado por periodos de tiempo limitado, para servir en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa o para participar en programas de formación continuada. Podrán firmar nuevos compromisos por períodos de tres años, siempre que no se rebase la edad máxima de 61 años para oficiales y suboficiales, y de 58 años para tropa y marinería.