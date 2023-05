«Solo desde la diversificación se logrará la rentabilidad para vencer la inflación»

El perfil de los inversores canarios siempre ha sido conservador. Anteponen la seguridad de lo que ya tienen a la posibilidad de mayores ganancias. Pero todo cambia, y también lo hace, claro, esa característica del ahorrador del Archipiélago. Hay evidentes señales de ello. Señales, tal como explica el CEO de BBVA Asset Management Europa, Luis Megías, de que los canarios «empiezan a invertir en soluciones que tienen algo de componente de riesgo». Y este cierto nivel de riesgo, este cierto nivel de arrojo a la hora de decidirse por este o aquel vehículo de inversión, es y será clave para vencer a la inflación en el actual contexto de carestía generalizada. Hoy no basta con refugiarse en la renta fija. Si se quiere obtener réditos superiores al 3-4% en que va a moverse la inflación entre 2023 y 2024, es condición sine qua non asumir un margen de incertidumbre. «Invirtiendo solo en renta fija no vamos a ser capaces de cubrir la inflación; podremos sacar un 2%, tal vez un 3%, pero no cubriremos la inflación», remarca el CEO de BBVA Asset Management.

El de los fondos de inversión puede parecer a simple vista un mundo aparte, un mundo alejado del día a día de las ciudades y de sus vaivenes socioeconómicos. Pero nada más lejos de la realidad. El de 2022 fue un ejercicio «complicado» en el subsector de los vehículos y fondos de inversión, cuando menos en lo relacionado con las rentabilidades. No en vano, la economía, los mercados, los inversores y en definitiva las familias y las empresas venían de una crisis histórica por la irrupción de la covid. Más allá de lo sanitario, el coronavirus desembocó en una especie de depresión colectiva. Pero de todo se sale, y la pandemia no iba a ser una excepción. Superada la fase más dura, las ganas de salir, de socializar, de disfrutar y de gastar se dispararon. Y este incremento del consumo acabó por traer consigo la inflación. Era previsible. Lo que no era tan previsible es la intensidad de la subida generalizada de los precios. «No esperábamos este exceso de inflación, hasta incluso los dobles dígitos», recuerda el CEO de la división de Asset Management de BBVA. De modo que el Banco Central Europeo (BCE) acometió las necesarias subidas de los tipos de interés para combatir el alza de los precios. Un ciclo que parece llegar a su fin –en principio quedan en Europa otras dos subidas de 25 puntos básicos cada una– y que ha servido para al menos contener la inflación. No obstante, la previsión es que el IPC se moverá a corto y medio plazo en esa horquilla del 3-4%. En ese escenario, agravado por la guerra en Ucrania, 2022 se cerró con un «fuerte retroceso» del patrimonio gestionado en fondos de inversión. La caída fue de un 3,6% respecto de los niveles de finales de 2021, con lo que el global se quedó en poco más de 306.000 millones de euros. Esas son las cifras del conjunto del sector en nuestro país, si bien la evolución del negocio de cada entidad gestora fue más o menos positiva según el caso. En el de BBVA, por ejemplo, el patrimonio gestionado despidió el año en los 43.850 millones, una disminución de apenas un 0,4%. Es decir, que la entidad logró superar el difícil 2022 en una casi total estabilidad, lo que unido a esa pérdida de casi cuatro puntos experimentada por el sector explica por qué BBVA ganó el año pasado hasta 46 puntos básicos de cuota de mercado. La división de Asset Management de la entidad financiera representa hoy el 14,32% del negocio en España. A ello contribuyó que las entradas netas en los fondos de BBVA sumaran 3.751 millones de euros de los alrededor de 17.000 contabilizados por todas las gestoras del sector. Así que, pese a todo, fue mayor el patrimonio que se incorporó a los fondos y vehículos de inversión –en todo el negocio y con más fuerza si cabe en el caso de BBVA– que el que salió. Lo que en realidad causó en 2022 el «retroceso» apuntado por Megías fue la caída de los mercados, que no en vano son el otro factor determinante del negocio. «Es la primera vez en un contexto tan negativo que en lugar de salidas de dinero vemos entradas, y entradas muy significativas», ahonda el CEO de BBVA Asset Management, quien estos días ha visitado Canarias para un foro con empresarios y profesionales. Además, aumenta también el número de cuentas partícipes –el partícipe de un fondo lo puede ser también de otro, con lo que conviene tomar como referencia el número de cuentas–. La sorpresa positiva de 2023 Ya en 2023, con el final de las subidas de tipos a la vuelta de la esquina, con la inflación controlada y con una demanda aún fortalecida por el reciente recuerdo de la pandemia –es bastante probable que Europa esquive la temida recesión–, los datos de crecimiento del sector –más si cabe los de BBVA– están «sorprendiendo». Hasta el 30 de abril, es decir, en apenas cuatro meses, el patrimonio bajo gestión en el conjunto de la industria se ha incrementado un 6,5%, un total de 19.847 millones más. Un notable crecimiento que es también notable en BBVA Asset Management, que en este último cuatrimestre ha conseguido elevar en 2.761 millones de euros el patrimonio que gestiona. Esto ha hecho posible que la entidad continúe ganando cuota de mercado también este año. Ya son 46.137 los millones canalizados a través de los fondos de BBVA, que ha logrado potenciar su negocio en lo que va de 2023 tanto por la vía de las entradas netas –1.744 millones– como por la vía de los mercados –1.017–. Y siguen creciendo las cuentas partícipes, que en cifras sectoriales llegan ya a los 16,5 millones. En definitiva, la alegría pospandemia ha alcanzado de lleno a los inversores. En cuanto a Canarias, la evolución es igualmente positiva. BBVA cuenta en las Islas con un patrimonio en gestión de 480 millones de euros tras experimentar un más que considerable crecimiento del 3,5% entre enero y abril. Además, ya son 20.838 cuentas partícipes en la región, un número superior a la media del sector. Luis Megías explica que el porcentaje invertido en renta variable aún está en el Archipiélago por debajo de la media. Sin embargo, la categoría de los fondos globales, esos con un mix entre renta fija y renta variable –implican, por tanto, algo de riesgo– ya alcanza en Canarias el 46%, frente al 45,7% del dato nacional. Esto antes no ocurría, con lo que se ve esa tendencia hacia una cada vez mayor asunción de riesgo en el inversor isleño. Algo fundamental para vencer a la inflación en el actual escenario, porque solo desde la «diversificación», apunta el experto, se logrará una «buena rentabilidad». Al hilo de lo anterior, Luis Megías hace hincapié en la «democratización» experimentada por el sector. Hace ya mucho que los fondos y vehículos de inversión dejaron de ser un producto financiero para grandes rentas. Valga, sin ir más lejos, el ejemplo de los fondos quality de BBVA, que se pueden contratar desde tan solo 600 euros.