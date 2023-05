La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife han celebrado hoy el Demo Day, una jornada donde las startups de la isla han podido poner a prueba sus intervenciones ante un panel de inversores para mostrar los puntos fuertes y la proyección futura de sus negocios, consiguiendo de este modo resultar más atractivas para captar más inversión privada.

Este encuentro se ha celebrado en el marco del programa Startups Growth, una iniciativa cameral financiada por el Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife cuyo objetivo es preparar, conectar y apoyar a las startups de la Isla con el ecosistema inversor nacional, propiciando de este modo su crecimiento y consolidación.

Las diez startups participantes en esta primera edición del programa cameral han podido exponer sus proyectos de negocio ante un panel de inversores de referencia a nivel nacional que han podido conocer y evaluar sus modelos de negocio, planteándoles preguntas y preparando a los ponentes de cara a su participación en rondas de financiación. De este modo, los participantes pueden conocer y corregir sus puntos flacos y potenciar y reforzar sus punto fuertes para atraer más inversión a sus proyectos.

«Cámara y Cabildo preparan a las ‘startups’ para captar financiación»

El evento, celebrado en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife ha contado con la presencia un panel de inversores de referencia a nivel nacional como Carlos Ruisánchez, Head of Scouting & Dealflow Wayra de Telefónica Open Innovation; Marta Huidobro, Inversora en start-ups y presidenta de Women Angels for STEAM; David Sanchez, Gerente de inversiones en Sabadell Venture Capital; Patricia Fraile, coordinadora de operaciones de Archipelago Next; Nacho Sánchez, Investment Associate en Adara Ventures; y Carmen Blanc, Head of Startups & Open Innovation en Social Nest.

Asimismo, los asistentes a la jornada también han podido conocer de primera mano un importante caso de éxito a nivel nacional: Tax Down, una startup madrileña fundada en 2019 que ha sido capaz de conseguir recientemente casi 6 millones de euros para asentarse en España y comenzar su proceso de expansión a América Latina.

Las startups, motor de la diversificación de la economía de la Isla

El programa Startups Growth se encuentra enmarcado dentro del Plan Director de Innovación de Tenerife, cuyo objetivo es convertir a la Isla en un punto de referencia en i+D+I. A través de este programa se pretende cualificar y optimizar a las startups de la Isla para maximizar su éxito a la hora de participar en rondas de financiación. La apuesta por empresas de base innovadora y tecnológica como son las startups supone una mayor diversificación de la economía de la Isla, facilitando tanto la atracción de inversión foránea hacia Tenerife como la creación de puestos de trabajo cualificados y de alto nivel, consiguiendo de este modo retener el talento en la Isla.