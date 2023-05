El Estado cifra en 217 las viviendas de la Sareb 'okupadas' en Canarias por personas vulnerables

Canarias cuenta en total con un parque de 520 viviendas en poder de la Sareb, el llamado banco malo creado por el Estado que se quedó con los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos rescatados en la crisis de 2008, y que el Gobierno central pretende rehabilitar para destinar a alquiler social a jóvenes y familias vulnerables. Esa es al menos la cifra que este martes ofreció la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una contestación parlamentario en el Senado en la que, sin embargo, no concretó cuando se iniciarán las primeras actuaciones de rehabilitación y puesta a disposición de los posibles beneficiarios de sos alquileres a bajo coste.

En concreto, Calviño aseguró de esas 520 viviendas integradas en la Sareb, 331 estarían en disposición de ser compradas por las administraciones para su posterior alquiler social, y las 217 restantes son viviendas ya habitadas por personas y familias vulnerables para cuya inserción laboral y social el Ejecutivo estatal estaría trabajando ya con el Gobierno de Canarias, según la vicepresidenta. De las 331 pendientes de rehabilitación, 275 se encuentran en Gran Canaria y solo 28 en Tenerife, es decir, todas ellas en alguna de las dos islas capitalinas.

Calviño aseguró que “la vivienda ha sido una de nuestras prioridades desde que que llegamos al Gobierno con el objetivo de pasar de que sea un problema a que sea un derecho, sobre todo para las familias más jóvenes”. Explicó en este sentido que los distintos anuncios realizados por el Gobierno en materia de vivienda incorpora un “ambicioso programa de construcción de vivienda para alquiler asequible y uso social” de alrededor de 183.000 viviendas “utilizando los fondos europeos para movilizar todos los recursos disponibles, incluyendo las viviendas del Sareb, y la movilización de los suelos del Ministerio de Defensa”.

Fabian Chinea: “Estas competencias no son del Estado sino de las comunidades autónomas y no nos consta que el Gobierno las haya convocado para consensuar un plan en cada uno de los territorios”

Sobre la movilización de los suelos de Defensa en Canarias, dentro del plan para la construcción de 20.000 viviendas en todo el país en terrenos militares, Calviño afirmó que “se han identificado más de 156.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda”, destacando los casos de los cuarteles de Ingenieros La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna, el cuartel de Hoya Fría de Santa Cruz de Tenerife, y la explanada de San Francisco de Las Palmas de Gran Canaria. “Esto es fruto del trabajo serio y riguroso que se ha venido haciendo desde hace años para recomponer el parque de vivienda social, desmantelado por los gobiernos del PP”, resaltó la vicepresidenta. Según ella, “si no hubieran vendido esas viviendas sociales España dispondría de 4 millones de viviendas para alquileres asequibles y apoyar a los jóvenes y colectivos más vulnerables, rehabilitar y dar eficiencia energética en nuestro parque de viviendas, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración social y territorial de todo nuestro país y muy especialmente las Islas Canarias”.

La también ministra de Asuntos Económicos respondía de esta forma a una pregunta del senador de ASG (Agrupación Socialista Gomera), Fabián Chinea en la que reclama datos concretos sobre la aplicación en el Archipiélago del conjunto de medidas sobre política de vivienda anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien criticó que hiciera muchos de estos anuncios en mítines electorales y sin comunicación o acuerdo previo con las comunidades autónomas. “Estas competencias no son del Estado sino de las comunidades autónomas y no nos consta que el Gobierno las haya convocado para compartir toda esa información y consensuar un plan en cada uno de los territorios”, se quejó el senador por La Gomera.

Chinea lamentó que la ministra no haya ido más allá de los anuncios realizados por el porpio Sánchez, y que no precisara el calendario de actuaciones. Incluso propuso que el Gobierno compareciera en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en la que están representados los gobiernos autonómicos, para “debatir y hacer frente a uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, que no quiere anuncios, sino certezas”. El senador insistió en conocer “cuándo se van a librar esas viviendas de la Sareb, dónde van a hacerlo y cuáles son esos terrenos de Defensa que van a ser enajenados para su uso en la construcción de nuevas viviendas”. “No nos convencen las explicaciones del Gobierno. Han tenido que esperar cuatro años para que le vivienda se sitúe en lo más alto de la agenda del Gobierno”, recalcó Chinea.

Calviño respondió para cerrar el debate con el senador que “la vivienda ha sido una prioridad desde el principio para este Gobierno y ahora estamos empezando a ver los resultados de nuestros empeños y nuestro trabajo”. Según dijo, “toda esta política se acuerda con las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales”, que muchas comunidades “se han dirigido ya a la Sareb para movilizar esos suelos” y que toda la política en los terrenos de Defensa “se hará de acuerdo con las comunidad autónoma”. Según afirmó, el 60% de las iniciativas “están ya en marcha” y cuenta con el apoyo de “todos los colectivos implicados, que han constatado su interés y su alineamiento con la política de este gobierno”.