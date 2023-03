El plazo para presentar la Declaración de la Renta está a punto de comenzar y ya son muchos quienes están buscando toda la documentación a entregar en Hacienda. El objetivo es claro: lograr que sea el organismo el que nos devuelva y, si esto no es posible, abonar la cantidad económica más baja posible al organismo.

Sin embargo, puede que no estemos bien asesorados y que cometamos fallos a la hora de hacer nuestra declaración que acaben en una sanción económica. Para evitarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido advertir a los ciudadanos sobre cinco errores que pueden conllevar una multa:

Plan de pensiones

Recuperar el plan de pensiones puede llegar a ser un quebradero de cabeza cuando llega el momento de realizar la Declaración de la Renta. Este tipo de planes puede retirarse en cualquier momento, pero no siempre se tiene en cuenta que también puede suponer un incremento en lo que hay que pagar a Hacienda. Esto sucede porque lo que se recibe del plan de pensiones hay que sumarlo al conjunto de ingresos anuales. En este sentido, la OCU recomienda esperar un año tras la retirada, ya que los ingresos serán inferiores y, por tanto, no será tan alto el tipo impositivo, por lo que el resultado de la Declaración de la Renta puede no ser tan negativo.

Ingresos

Tener muchos ingresos en el mismo año puede ser penalizado o, lo que es lo mismo, puede hacernos pagar más a Hacienda. Esta es la misma razón que nos afecta en el caso anterior y el motivo por el que la OCU aconseja esperar como mínimo un año tras la jubilación para cobrar el plan de pensiones. Si no quieres que tu resultado fiscal salga a pagar, es mejor dilatar los ingresos y que no lleguen todos juntos el mismo año.

Ganancias

Otra de las recomendaciones que realiza la OCU es no aflorar determinadas ganancias. Es decir, la sugerencia que realiza la organización es revisar las pérdidas que se declararon hace cuatro ejercicios y las que aún están pendientes. De esta manera, se podrá aprovechar las operaciones pendientes hasta el último ejercicio en que puedan ser compensadas.

Pérdidas

Lo ideal a la hora de generar pérdidas es que no sean superiores a las que se pueden compensar. Por norma general, las pérdidas se compensan con las ganancias del año y solo si hubiera más ganancias se podrían mirar las de ejercicios anteriores. Por ello, el consejo es no acumular más de aquellas que podamos compensar, ya que solo lograremos acumularlas.

Donaciones

Las donaciones son una práctica común en muchas familias. Para la Declaración de la Renta, el donante tiene que incluir la ganancia obtenida por la diferencia entre el precio de adquisición del bien y el valor que tiene en el momento de la donación. Pero hay trampa. En caso de que haya una pérdida de valor del bien patrimonial, la normativa de IRPF no permite declarar pérdidas patrimoniales generadas como consecuencia de una donación. El consejo desde el punto de vista fiscal, en este caso, es vender primero y donar el dinero después. Así, el donante podrá declarar en el IRPF las pérdidas generadas y compensarlas con otras ganancias.

Recuerda que el 11 de abril comienza el plazo para presentar tu declaración, así que ten en cuenta estos posibles errores para evitar un susto.