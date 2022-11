La reactivación de la actividad económica iniciada en el segundo trimestre de 2021 continuó con un importante dinamismo en el tercer trimestre de 2022, aunque también se mantuvo durante el periodo estival la tendencia de desaceleración iniciada en el segundo trimestre del año. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía canaria registró, según las primeras estimaciones realizadas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), un crecimiento interanual del 5,8% en el tercer trimestre (3,6 puntos porcentuales por debajo del registro alcanzado en el segundo trimestre), superando en 2 puntos porcentuales el crecimiento medio nacional (3,8%).

Para el presidente de la Cámara, Santiago Sesé, “se trata de una evolución esperada, tanto en su comportamiento regional, como en su comparativa con el crecimiento medio español, dado que la economía canaria cayó durante cinco trimestres con mayor intensidad que la española, por haber sido uno de los territorios a los que más le afectó las restricciones derivadas de la pandemia, y las que mayor intensidad de recuperación ha experimentado en los últimos seis trimestres, a medida que las limitaciones se fueron eliminando”.

5,8%

de crecicimiento

Ese es el incremento interanual registrado en los meses julio, agosto y septiembre, lo que supone 3.6 puntos porcentuales por debajo del obtenido en el segundo trimestre de 2022

En la misma línea, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, ha destacado la buena evolución de los principales indicadores económicos durante el tercer trimestre de este año, “lo que nos da una visión positiva a pesar del entorno, con la previsión de que esta tendencia continúe en las Islas durante los próximos meses. Fuertes también ha señalado que “la fortaleza de nuestra economía es mayor que al inicio de la gran crisis de 2008 y las empresas y familias en estos momentos están más saneadas que en el pasado”.

«Inseguridades jurídicas»

Desde la Cámara santacrucera se valoran positivamente las ayudas al transporte de mercancías y pasajeros o las medidas fiscales para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas más bajas que recientemente han adoptado los diferentes gobiernos. Del mismo modo, se congratulan por el anuncio en el aumento de fondos europeos (Next Generation), nacionales y regionales previstos para el próximo año que se traducirán en el mayor presupuesto de la historia de Canarias, pero a la vez exigen que estos se ejecuten al 100%, si realmente se quiere propiciar y acelerar la transformación del modelo económico de las islas hacia un modelo más competitivo, sostenido y sostenible en el tiempo.

Una inversión pública que, según palabras de Sesé, “por ahora no avanza al ritmo deseado debido a las dificultades que ha generado la propia administración pública, cuyo sobredimensionamiento y sobrerregulación no es capaz de gestionar, afectando negativamente también al sector privado, el cual está sumido en estos momentos en un desánimo y en una impotencia que no para de crecer y, por tanto, de restar capacidad de crecimiento y desarrollo a nuestra economía.”

8,2%

inflación de septiembre

El pasado mes de septiembre el Archipiélago registró una inflación del 8,2% en tasa interanual, tras haber alcanzado en agosto una vaciación del 9,5%.

Por eso desde el sector empresarial se quiere trasladar un mensaje claro y contundente: “No más inseguridad jurídica”. La inseguridad jurídica, la desidia en los tiempos de respuesta a los diferentes proyectos de inversión propuestos y la ingente burocracia, son una constante en nuestro Archipiélago, convirtiéndose en el verdadero cuello de botella para que nuestra región prospere con proyectos propios o con propuestas de inversión foránea.”

Fase de desaceleración

De cara a los próximos meses la previsión es que continúe la tendencia de desaceleración en el ritmo de crecimiento, no solo por el efecto comparativo con trimestres en los que la economía crecía a ritmos más intensos, sino por la inflación, principal problema al que se enfrenta la economía en estos momentos y porque comenzarán a sentirse, con mayor notoriedad, los impactos de las decisiones que se están teniendo que adoptar para contenerla. En el mes de septiembre las Islas registraban una inflación del 8,2% en tasa interanual, tras haber alcanzado su máximo anual en el mes de agosto con una variación del 9,5%.