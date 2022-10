«La competencia y la demanda son las únicas que fijan el precio de los billetes»

¿Damos por superada la crisis del sector por la pandemia?

La contestación es rotunda, sí. El verano ha sido magnífico en volumen de pasajeros.

¿Y ahora qué? Se pelea contra la inflación, se recortan las rentas de los ciudadanos. ¿La demanda va a encoger?

Con los números macro en la mano tendría que contestar que sí, pero lo cierto es que los aviones siguen estando llenos y los hoteles presentan mayores ocupaciones que en 2019. Hasta la fecha, las cifras de pasajeros se mantienen, otra cosa son las rentabilidades, claro, porque los costes se han disparado. Después de más de dos años sin podernos mover, la gente se ha dado cuenta de la importancia de la movilidad, de visitar a tu familia o irte de vacaciones. En la pirámide de prioridades, viajar ha escalado hasta la zona alta. Vamos a superar el momento con una demanda fuerte.

¿Qué lugar ocupa Canarias en ese escenario?

Siempre ha sido importante. Estamos en una industria que muchas veces se asocia directamente al turismo, y es mucho más que eso. Aquí en las Islas lo saben bien, la aviación es la movilidad. No solo transportamos turistas, tambien estudiantes, trabajadores, sanitarios... Este es un territorio insular para el que la conectividad es clave. Con esa realidad presente es fácil entender que ocupe un lugar protagonista dentro del proyecto de Air Europa.

"Después de dos años sin podernos mover, viajar ha subido a la parte alta de las prioridades" Jesús Nuño de la Rosa - CEO de Air Europa

Exploraron el mercado interinsular, pero la experiencia duró poco. ¿Esa idea ha quedado aparcada para siempre?

Ahora mismo hay buenas empresas volando entre islas. Nosotros debemos estar donde lo hacemos bien, y aportamos mucho más en el movimiento entre la Península y Canarias, y en la conectividad desde el hub de Madrid a otros lugares. Volamos a 23 destinos de América y otros 33 de Europa. Traemos a las Islas a muchos ingleses, alemanes, franceses o italianos, entre otras muchas nacionalidades, a través de Madrid. Le confieso que hasta yo me sorprendí de la cantidad de extranjeros que había entre el pasaje en el avión en el que viajé hasta aquí.

Las compañías están en el punto de mira por el precio de los billetes. ¿Se han aprovechado del incremento del descuento a los residentes?

Eso podría ocurrir si solo existiese una aerolínea, pero con la competencia que hay, y no le cuento en el caso de Canarias, eso es totalmente imposible. Y le garantizo que no nos ponemos de acuerdo, cada uno lucha por sus intereses. El precio se rige por las leyes de la oferta y la demanda, y por la necesidad de ser competitivos. Vueling, Iberia, Ryanair..., con campañas superagresivas en precios, no veo yo un escenario en el que sea posible lo que me plantea. Es más, los usuarios pueden comprobar que con lo que ha crecido el precio del combustible y lo que se ha revalorizado el dólar, que es la moneda en la que lo pagamos, algo hemos subido, pero ni de lejos en la proporción en que se han incrementado nuestros costes.

Le pregunto por ello. ¿Cómo impacta la subida de costes?

Bueno, es la ley del mercado, hay que sobrevivir siempre, con viento a favor y en contra. Desde que ómicron nos lo permitió, que parece que hace mucho tiempo de eso pero fue en el inicio de este mismo año, nos hemos colocado en cifras récord de facturación y pasajeros. Tenemos menos aviones pero más grandes y eso nos permite ser más eficientes.

¿Les ayudará a paliar el sobrecoste la nueva subida de tipos del BCE? Al menos en la paridad euro-dólar.

El momento actual es muy complejo. El escenario es tan cambiante que no sabemos qué puede funcionar y en qué medida. Lo que sí tenemos aprendido es que la inflación hay que controlarla. Si no lo hacemos, el puzle se desmonta. En esa línea van las decisiones que se están tomando, pero es cierto que nunca antes los factores exógenos habían sido tan determinantes. A veces es difícil tomar decisiones en una empresa, ahora la gestión del negocio se complica aún más, la volatilidad y la complejidad son muy elevadas.

"Algo hemos subido, pero ni de lejos en la proporción en que se incrementan nuestros costes" Jesús Nuño de la Rosa - CEO de Air Europa

¿Qué cantidad de oxígeno les otorga la traslación hasta 2028 del crédito ICO que se concedió durante la pandemia?

Muy importante. Las empresas mueren por la caja y alargar la financiación puede ser vital de cara a la viabilidad. El equipo financiero analiza cómo poder hacer frente a los diferentes escenarios. La buena noticia es que hemos recuperado actividad y pasajeros, y que tenemos dos tipos de aviones modernos que nos permiten tener un menor consumo. Si, además, tenemos un plan de pagos ad hoc, mejor. Mi objetivo es cumplir todos los compromisos, pero no solo los financieros, también los adquiridos con empleados y proveedores, y los sociales.

¿Atisba un futuro en el que las Islas puedan resentirse por la vergüenza de volar?

Todas las aerolíneas europeas estamos enfocadas en el objetivo de tener cero emisiones netas en 2050. Tecnología y mejoras en los motores nos permiten expulsar menos CO2 y estamos siendo menos contaminantes también acústicamente. Y añado que ni de lejos es esta la industria más contaminante, lo son mucho más la moda o la construcción, por poner solo dos ejemplos. Representamos un 2,4% de las emisiones globales de CO2 y el 85% de ellas las concentran los vuelos de más de 1.500 kilómetros. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo te conectas con un destino a 3.000 o 6.000 kilómetros sin aviación? Es esencial, pero necesitas mucha I+D, una inversión en innovación tremenda.

¿Debe tener algún papel el sector público?

Somos estratégicos y necesarios. Sin duda las administraciones públicas deben mojarse en unas inversiones que son vitales para todo el mundo.

"Esta industria no es ni de lejos la más contaminante, solo emite el 2,4% del CO2" Jesús Nuño de la Rosa - CEO de Air Europa

Tienen en su accionariado a IAG. ¿Cómo de importante es el músculo para mantenerse?

Mire, Binter es una empresa muy rentable. Depende de a quién te dirijas, en eso radica la importancia. Si el objetivo es competir en larga distancia, jugar las grandes ligas de la conexión global, ahí sí son importantes el tamaño y la capacidad inversora.

¿Según esas reglas, dónde se sitúa Air Europa?

Estamos aumentando flota y unificándola. Nos quedamos con Boeing y solo dos modelos: Dreamliner 787, que tiene muchas ventajas en sostenibilidad y consumo, y el 737 para corto y medio radio. Vamos a ser los primeros en traer a España el 737 Max.