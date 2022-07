El punto número de 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está centrado en la Energía asequible y no contaminante. Un objetivo común en el que los hogares pueden tomar la iniciativa. Sea por motivos ecológicos o de ahorro, la realidad es que el autoconsumo es ahora mismo una alternativa posible y al alcance de miles de hogares tal y como nos explica Magnolia Acosta Suárez, responsable de Solar Canarias Autosostenible; empresa líder en el sector con miles de instalaciones en su haber en Canarias.

La realidad es que el precio de la energía sigue disparándose y generando una enorme incertidumbre en las familias y empresas ante el incremento de las facturas y frente a ella; la certeza de que es necesario tomar medidas que reduzcan esa factura mensual y, si además, esa decisión es respetuosa con el medio ambiente… pues poco más hay que decir. Y para ello, Solar Canarias Autosostenible ofrece a sus clientes instalaciones fotovoltáicas y de soluciones térmicas en hogares y empresas y el asesoramiento necesario para obtener el mejor resultado tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.

Magnolia Acosta Suárez es la responsable de esta empresa que cuenta con 19 empleados y que, como ella misma reconoce, hacen frente ahora mismo a un ‘boom’ de instalaciones en hogares y empresas. Pero una cosa es entender que este tipo de instalaciones son una oportunidad de ahorro y también una decisión buena para el planeta y otra muy distinta dar el paso. El papeleo, las dudas sobre el mejor sistema para cada hogar o empresa o el acceso a las subvenciones o el miedo al mantenimiento posterior puede hacer dudar de lo que, sin duda alguna, es la mejor solución. «Ahí entramos nosotros», señala Magnolia Acosta, «nuestro objetivo es acompañar al cliente en todo el proceso; estudiamos su factura y hacemos números con él para encontrar el producto que mejor se adapta a sus necesidades y le asesoramos con todo lo referido a las ayudas y subvenciones para la instalaciones».

Y ese es uno de los puntos clave, como reconoce Acosta, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer frente a la administración o de conocer las oportunidades que ofrece para la instalación de este tipo de elementos «y nosotros les asesoramos y ayudamos con la solicitud de ayuda y subvención». Y este asunto es clave porque puede suponer un importante ahorro y la reducción del tiempo de amortización de estas instalaciones. «En tres años, dependiendo del producto elegido, el cliente puede tener amortizada la instalación y más ahora que se ha disparado el precio del mwh». Y no es la única facilidad; Solar Canarias Autosostenible ofrece a sus clientes también la posibilidad de financiar su inversión en unas condiciones realmente atractivas que hacen, aún más si cabe, más sencillo tomar una decisión. El cliente elige el tiempo y la cuantía y así, casi sin darse cuenta y más si se suma la subvención, la inversión se recupera con el ahorro en la factura. Y no hay que olvidar que el ahorro no es solo en la factura; también hay un claro ahorro en los impuestos.

Ese asesoramiento que ofrece Solar Canarias Autosostenible continúa después de haber realizado la instalación de la placa; el mantenimiento durante los años siguientes ofreciendo a familias y empresas tranquilidad sobre el correcto funcionamiento de la instalación. Un servicio post venta que está incluido en el presupuesto inicial.

Ahorro real

El autoconsumo fotovoltáico está premiado con subvenciones y reducciones fiscales pero quizás, el elemento más atractivo es el ahorro en la factura; un ahorro que no es puntual sino que será constante en el tiempo. Y ahí es donde, como explica Magnolia Acosta Suárez, Solar Canarias Autosostenible se convierte en una interesante opción para empresas y familias.

Toda la información que necesita antes de de tomar una decision la encuentra en su página web (https://www.solarcanariassostenible.es/es/) desde el catálogo de productos hasta las ventajas de cada uno de ellos y un contacto desde donde se accede al asesoramiento personalizado.

Los costes, como explica la responsable de Solar Canarias Autosostenible, dependen y van desde los 5.000 hasta los 12.000 euros dependiendo de si se trata de un sistema térmico o de placas fotovoltáicas con o sin batería. A esa cantidad habría que descontar las subvenciones y ayudas que ofrece la administración y los descuentos fiscales pero, la parte más importante, como decíamos antes, es el ahorro en factura que, dependiendo del consumo y del tipo de instalación, Magnolia Acosta Suárez, puede llegar a ser desde un 25 a un 80% de la factura. Por ejemplo, si se opta por placas fotovoltaicas, el hogar o la empresa solo pagaría la potencia contratada –por tener un respaldo–, ya que el consumo lo cubren las placas solares por lo que el ahorro final es enorme. Y si el caso es de una instalación térmica –para agua caliente– «en una familia cinco miembros el ahorro puede ser de 50 euros mensuales».

Solar Canarias Autosostenible trabaja en las siete islas y cuenta con miles de instalaciones en todo el archipiélago y, a pesar del boom actualmente existente, y al retraso del transporte que sufren todos los sectores su tiempo de respuesta es más que competitivo. En muy poco tiempo, el ahorro en la factura de la luz empieza a ser efectivo y la inversión se amortiza cada vez en menos tiempo.