El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que España y Portugal pedirán a la Comisión Europea que se incremente la dotación de los adelantos de la PAC para 2022 y que se flexibilicen las condiciones del uso de superficies de barbecho e interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía en la Península Ibérica.

En declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE, Planas ha indicado que además de estas dos peticiones también solicitarán poder lleva a cabo "acciones específicas" de apoyo al sector agrario o ganadero" con cargos a los fondos de desarrollo rural, como sucedió durante el periodo de pandemia, y activar las medidas previstas en la OMC de mercados.

Además, Planas ha anunciado que en las próximas semanas se convocará la mesa de la sequía, que se articulara como un punto de interlocución entre el sector y las comunidades autónomas para analizar que medidas se pueden implantar para paliar los efectos de la sequía.

Entre el octubre y febrero, la pluviometría en España ha descendido un 38% respecto a media de últimos 30 años, según ha recordado Planas, quien ha apuntado que Andalucía y Extremadura son las zonas que afrontan un "periodo de sequía más intenso".

El ministro de Agricultura ha avanzado que España defenderá ante el Consejo de ministros de los Veintisiete un comercio internacional "basado en reglas", en línea con la posición francesa. En este sentido Planas se ha referido a las cláusulas espejo y ha instado a valorar "lo que significaría la no introducción de una reglamentación no equivalente" del conjunto de las normativas derivadas del Pacto Verde.

Tratamiento en frío

Los ministros de Agricultura de los Veintisiete abordarán la armonización a nivel europeo del etiquetado de origen y los modos de producción. A este respecto, Planas ha destacado que España hará mención al tratamiento en frío que se ha decidido aplicar a los cítrico y al la trazabilidad de la producción animal.

Planas ha aclarado que no se ha incluido el conjunto de los cítricos en la implementación del requisito tratamiento en frío para las importaciones en la próxima campaña cuando, sino que afectará a las naranjas. Así Planas ha avanzado que ha pedido a las comunidades autónomas afectadas, datos para solicitar a la Comisión Europea la aplicación de los productos cubiertos.

"No quiere decir que no tengamos que completar esta tarea respecto a los productos", ha detallado Planas que ha indicado que se incluye en la lista las naranjas y que está pendiente la inclusión de los pequeños cítricos en la lista.

Crisis del sector porcino

Respecto a la crisis del sector porcino, Planas ha señalado que si la Comisión Europea pone sobre la mesa propuestas, "España tendrá una posición constructiva" respecto a ellas y ha aclarado que España está afectada "como lo están el resto de países europeos".

Además, Planas ha recodado que, junto a Alemania, son los dos grandes países productores de la UE, lo que les confiere "más capacidad de absorber el choque de precios que supone la crisis del sector porcino".

"Afortunadamente no estamos afectado por la peste porcina africana pero eso no quiere decir que no tengamos que mantenernos muy vigilante para evitar la inseguridad que llega a nuestro territorio desde el norte de Italia", ha resaltado.