Tenerife se sitúa a la vanguardia del país como Destino Turístico Inteligente

¿Qué es ser un Destino Turístico Inteligente (DTI)? Desde luego no es una etiqueta ni una chapa para que municipios o territorios luzcan en la solapa. Es mucho más. Muchísimo más. Es la constatación de la vocación innovadora del destino; de ese destino que aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías, que trabaja siempre en clave de sostenibilidad –tanto social como medioambiental–, que es accesible para todas las personas y que se esfuerza para mejorar la experiencia del turista sin olvidar nunca a sus residentes, a sus vecinos. Esta es la primera gran conclusión que dejó este martes el Foro Destinos Turísticos Inteligentes de Tenerife organizado por Segittur en colaboración con EL DÍA. Y la segunda es que Tenerife, tanto la Isla en su conjunto como sus principales municipios turísticos, están a la vanguardia del país en el proyecto de DTI que Segittur desarrolla en toda España a iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo.

Así quedó de manifiesto en un foro que abordó el proyecto de DTI tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado y que arrancó con un coloquio entre el director de Relaciones Institucionales de Segittur, Víctor Badorrey, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez. El representante de Segittur –que es la entidad estatal que se encarga de la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas, de ahí que la Secretaría de Estado de Turismo le haya encomendado el desarrollo y puesta en práctica del proyecto de DTI– hizo hincapié en que Canarias, en general, y Tenerife, en particular, «son pioneras y han tirado del carro de los Destinos Turísticos Inteligentes». Es más, Badorrey afirmó que la Isla es en este sentido «un ejemplo para el resto de España».

Un ejemplo que no es el resultado –o no solo es el resultado– de las bondades propias de Tenerife –su sol, sus playas, su clima, el Teide...–, sino de un trabajo concienzudo del Cabildo insular en colaboración con Segittur para cumplir con todo eso que distingue a un DTI, todo eso que se sintetiza en cinco pilares: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Y en cada uno de estos pilares hay que cumplir una serie de parámetros para ganarse el calificativo de DTI. No es fácil. Son 400 puntos los que los técnicos y expertos de Segittur evalúan caso por caso para ver desde qué situación parte ese territorio o ese municipio que aspira a convertirse en un Destino Turístico Inteligente. Hay que superar un 80% de los aspectos analizados para ganarse el calificativo de DTI, y resulta que Tenerife «es de los pocos destinos que en el diagnóstico alcanzó una nota tan alta», subrayó el director de RRII de Segittur. De hecho, ahondó por su parte el consejero delegado de Turismo de Tenerife, la Isla se convirtió en el primer territorio –no municipio, sino territorio supramunicipal– en ganarse la consideración de destino inteligente.

David Pérez explicó que al coger las riendas del área de Turismo en el actual mandato echaron en falta una estrategia «transversal», es decir, compartida por los distintos departamentos del Cabildo, tanto en sostenibilidad como en digitalización. Por eso la institución insular constituyó su oficina de Innovación y Talento Digital, para guiar el camino hacia convertir a Tenerife en Destino Turístico Inteligente. De lo contrario, aseguró el consejero delegado, «corría peligro el liderato del destino». ¿Y por qué corría peligro? Porque ningún destino líder mundial, como lo es Tenerife, puede permitirse despreciar las aportaciones de la innovación y la tecnología en pos de la sostenibilidad y la accesibilidad. Cuatro elementos que solo es posible conjugar, enfatizaron tanto Pérez como Badorrey, desde una gobernanza –el quinto pilar de los DTI– compartida. Es decir, desde una colaboración pública-pública, esto es, entre instituciones –como la de Segittur y el Cabildo– y también pública-privada, como la de las instituciones con las empresas.

En el caso de la Isla, fue el año pasado cuando el Cabildo y Segittur suscribieron el acuerdo que llevó a Tenerife a ser el primer territorio certificado como DTI. La Isla superó con creces el examen –los 400 puntos– e incluso destacó en un aspecto clave: el tecnológico. «Tenerife ha conseguido que el turismo sea algo transversal, y no aislado, a todas las áreas de la entidad [del Cabildo], y, además, es de las más destacadas de España en la aplicación de la tecnología, tanto que tiene el mejor dato», detalló Víctor Badorrey.

Esa radiografía o «fotografía», en palabras del consejero delegado de Turismo de Tenerife, a la que la Isla se sometió en el análisis de Segittur dio mayor conocimiento a los técnicos del Cabildo para acometer la digitalización del destino en línea con los planes de sostenibilidad y de marketing de la institución. Un plan de marketing que se presentó el pasado mayo y que se caracteriza por priorizar la experiencia del visitante, «porque estamos en un momento de auténtica revolución en el que ya no valen esas promociones que parecían iguales para todos los destinos; ahora hay que ir más allá, y nosotros vamos hacia las emociones», argumentó Pérez.

De modo que ser DTI redunda en la estrategia, y por tanto en el futuro, del destino. «Queremos apelar directamente a las emociones, a ese momento de inspiración a la hora de comprar un viaje; en resumen, queremos impactar en el viajero», precisó el consejero. Y ocurre que para lograr impactar en el viajero hay que ir más allá del destino turístico convencional para convertirse en un Destino Turístico Inteligente. ¿Por qué? Porque son la tecnología y la digitalización las que le van a permitir al Cabildo de Tenerife poner en marcha el primer plan de inteligencia artificial de un destino turístico y las que van a permitir que Turismo de Tenerife haga un seguimiento de esa zona que más visita el turista, de cuánto y adónde se desplaza, de por dónde se desplaza, de dónde gasta... En resumen, las que van a permitir a la Isla contar con información en tiempo real para saber qué hace y qué quiere el turista y así orientar, por ejemplo, futuras campañas. Todo ello de la mano de las empresas y demás instituciones –con Segittur a la cabeza– y siempre en clave de sostenibilidad medioambiental y social, lo que implica la mejora de la calidad de vida de quienes trabajan en el ámbito turístico y de los residentes. «Al final se trata de pasar de lo teórico a lo material», apuntó Pérez.

La importancia de ser un DTI queda de manifiesto con solo apuntar que la propia Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dado su respaldo y reconocimiento al proyecto de la Secretaría de Estado de Turismo. Y no solo la OMT, también la OCDE y el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo han dicho ya que el futuro del turismo pasa por los DTI. No extraña así que Canarias, el destino líder en Europa en invierno, cuente ya con 23 destinos en la red de DTI, solo por detrás de Andalucía. «Canarias es la segunda con 23 destinos, y el crecimiento es cada vez mayor en términos comparativos; además, es en las Islas donde vemos más inquietud por este tema», señaló Víctor Badorrey.