Los municipios ponen la inteligencia turística al servicio de sus vecinos

El Foro Destinos Turísticos Inteligentes en Tenerife, organizado por Segittur en colaboración con EL DÍA, contó con la participación de cuatro de los municipios ya certificados como DTI y también con representantes de las empresas, que son fundamentales para ayudar a los territorios a implantar sus planes y programas de Destinos Turísticos Inteligentes. Desde el ámbito municipal, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, resumió en una frase el objetivo final de los ayuntamientos cuando se esfuerzan por convertirse en DTI: «Al final se trata de mantener el liderazgo turístico de manera sostenible y, sobre todo, de manera social, es decir, generando riqueza en la población local; poca inteligencia estaríamos utilizando si esto no fuera así». Una reflexión que compartieron los otros tres alcaldes participantes: José Manuel Bermúdez, anfitrión del foro celebrado en el Hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife; José Julián Mena, regidor de Arona; y Marco González, del Puerto de la Cruz.

Bermúdez explicó que la capital trabaja desde hace tiempo con Segittur en línea con el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo con el objetivo de «adelantarnos al futuro». No obstante, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife puntualizó que no debe olvidarse que, «al final, lo más importante es la calidad del servicio». La ciudad –que es el segundo destino de los excursionistas solo por detrás del Parque Nacional del Teide– no ambiciona ganar nuevas camas turísticas, explicó Bermúdez, sino aprovechar al máximo «ese día en el que el turista que está en el sur o en el norte de la isla visita la ciudad; ahí tenemos que marcar la diferencia».

El alcalde de Arona expuso, por su parte, la apuesta que el municipio sureño ha hecho por el proyecto Arona Destino Turístico Inteligente, seleccionado para su cofinanciación por Red.es. Una apuesta que deriva de otra apuesta anterior por «dar un salto hacia la transformación tecnológica y digital del destino»; siempre, eso sí, «teniendo muy claro que queremos ser un municipio confortable para el conjunto de sus ciudadanos». El plan del Consistorio aronero se sustenta en tres ejes que coinciden de lleno con las exigencias de un Destino Turístico Inteligente: accesibilidad, sostenibilidad e innovación. En lo relativo con la accesibilidad, José Julián Mena recordó que Arona –primer municipio canario certificado como Destino Biosphere– ya es «totalmente accesible para cualquier persona». «No hay barreras», subrayó.

Del sur al norte de Tenerife. El alcalde del Puerto de la Cruz expuso que el histórico municipio turístico –pionero a nivel nacional– está en estos momentos implantando siete de los ejes de su plan como DTI y que los vecinos y visitantes podrán ver en los dos próximos meses. Entre ellos están innovaciones como los aparcamientos públicos inteligentes, que permitirán al Ayuntamiento obtener información sobre el uso que se hace de estas instalaciones y a los usuarios conocer cuántas plazas hay disponibles, por ejemplo, y un marketplace local que va a permitir a más de 3.000 empresas exponer sus productos y servicios. «Puerto de la Cruz siempre fue una ciudad pionera, y lo está volviendo a ser», resumió Marco González.

Por su parte, Rodríguez Fraga insistió en que si un destino turístico no es inteligente para sus vecinos, «sencillamente no es un destino inteligente». El alcalde de Adeje –que fue el municipio más valorado del país en 2017 en la red de DTI– apuntó que el reconocimiento de Destino Turístico Inteligente es al fin algo «instrumental» para competir «en calidad y excelencia» en pos de la «rentabilidad social». «Yo quiero un municipio y una Isla donde el turismo sea un elemento de cultura global y de convivencia pacífica; el turismo es una herramienta potentísima para un mundo mejor», enfatizó Fraga.

La clave de las empresas

El tercer coloquio del foro contó con la participación de Antonio Manuel López de Ávila, presidente de Turisfera, Clúster de Innovación Turística de Canarias, y Alexis Robles, presidente de Innovaris, la consultoría que, entre otros muchos destinos –incluso fuera de las fronteras nacionales, como por ejemplo en Chile–, colabora con el Puerto de la Cruz en su plan de destino inteligente.

López de Ávila –que presidió Segittur entre 2012 y 2017 y que impulsó el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes durante su mandato– puso énfasis en que la digitalización es inaplazable, porque sin ella no hay capacidad para captar y analizar los datos para una mejor gestión del destino. «Si no se hace esto, no avanzaremos; y lo que hace el sector privado es desarrollar las herramientas para que el sector público pueda hacer su trabajo», señaló el presidente del clúster Turisfera. «Al turista hay que tenerlo monitorizado incluso antes de que él mismo sepa que quiere venir a nuestro destino», agregó López de Ávila.

El presidente del Grupo Innovaris señaló, por su parte, que «ya no hay excusas» en el tema de la digitalización, porque sin ella, el desarrollo de empresas y destinos «estará muy comprometido». Robles explicó que también los municipios pequeños tienen la misma oportunidad de convertirse en DTI, ya que la red no está limitada a grandes o históricos municipios turísticos. Hace falta, eso sí, algo primordial: voluntad política.