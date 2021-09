La crisis del aguacate acaba con la Reina Pepiada

La crisis del aguacate, una fruta que ha alcanzado este verano precios récord que rondan los 12 euros el kilo, ha acabado hasta con una de las arepas preferidas de los tinerfeños: la Reina Pepiada. Lo descubrió el miércoles Radio Club Tenerife al comprobar que existen areperas en la provincia que están dejando de servir este emparedado de harina de millo relleno de pollo mechado y aguacate. También está dejando a restaurantes y bares sin la salsa guasacaca, el guacamole o la ensalada de aguacate. Este periódico lo comprobó en uno de los restaurantes que se han hecho populares por sus ricas arepas: El Canaima. «Aquí aclaramos en el menú que no hay Reina Pepiada. Y nos queda guasacaca porque guardamos fruta antes del verano, porque si no tampoco habría salsa. Los pocos aguacates que hay están más caros que nunca. Con esos precios y esa escasez nos vemos obligados a retirarlo del menú porque no es rentable», asegura un camarero del Canaima.