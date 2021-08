Canarias ya conoce el destino de 1.082 millones de euros de los en torno a 2.600 millones que aspira a recibir de los fondos europeos de recuperación Next Generation en el periodo 2021-2026, integrados por los instrumentos React-UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En el React-UE, que se orienta a reforzar los servicios públicos y sostener los sectores económicos, para el 2021 están consignados 549,8 millones de euros, de los 630 millones que llegarán a Canarias y que se han de comprometer y ejecutar hasta el 2023. La gran parte de estos importantes recursos van a Sanidad, Educación, Empleo, Turismo y Derechos Sociales. De hecho, ya se han distribuido fondos con cargo al React-UE como las ayudas directas a pymes y autónomos por valor de 84 millones de euros o el IBI turístico.

En el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento principal del Next Generation para impulsar la transformación ecológica y digital, ya hay compromisos en este año por valor de 532,8 millones, de los entre 1.700 a 1.900 millones que prevé captar el Gobierno de Canarias para el periodo 2021-1026. Las partidas más claras y voluminosas de este mecanismo son para el área de Transición Ecológica, que tiene consignados 252 millones, y Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con 116 millones.

El seguimiento de la lluvia de millones europeos para Canarias lo está centralizando la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a través del Comité Director de Planes y Proyectos de estos fondos, que preside Román Rodríguez. Los datos para este año son aún provisionales, especialmente en el caso del MRR, porque todavía existe indefinición por parte del Estado en cuanto a cantidades y programas, de modo que están pendientes de detallar en torno a más de mil millones que prevé obtener Canarias de este fondo, en las conferencias sectoriales entre ministerios y consejerías correspondientes de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, la disponibilidad de estas cantidades empezará a ser efectiva a partir de septiembre, en el último cuatrimestre, y no se completarán las transferencias asignadas a 2021 hasta finales de año. Esto no supone un problema, indica la Consejería, porque la condición es que, aunque los fondos se transfieran en 2021, han de comprometerse y ejecutarse hasta el 2023 en el caso del React-UE. En el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, «el tiempo es discutible, todavía se desconoce la cuantía exacta para Canarias y no están claros los criterios», ha manifestado en varias ocasiones Román Rodríguez.

«Está claro que todas las comunidades autónomas y el propio Gobierno central precisarán de todo el sexenio para ejecutar estos fondos, porque el plazo previsto por el Estado de tres años es claramente insuficiente», recalca.

Los recursos de recuperación de ambos instrumentos no son, por tanto, presupuestos anuales ordinarios, sino que uno es para un trienio y el otro, para un sexenio, si bien ya existen partidas que pueden comprometerse e incluso gastarse durante el presente año.

Distribución

Transición Ecológica es la que concentra más fondos, 252 millones y solo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este área ya ha puesto en marcha proyectos como el Move III para la adquisición de vehículos eléctricos. Sanidad es el segundo departamento que ha captado más recursos entre ambos instrumentos del Next Generation, con 177 millones; Educación tiene consignados 154 millones; Economía, Conocimiento y Empleo obtiene 159 millones; Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 116 millones, pero solo del MRR, que se destinará en gran parte a la reforma de edificios vinculada a la eficiencia energética; Derechos Sociales suma 91,6 millones entre ambos fondos; y Turismo, entre otras consejerías, tiene asignados 65,4 millones en el React-UE, pero es una de las áreas que más fondos puede captar para la digitalización o eficiencia energética del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.