La línea de ayudas Covid habilitadas por el Estado a través del Gobierno de Canarias para autónomos, pymes y empresas ha registrado más de 15.000 solicitudes en total en la isla. Es la cifra que da la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, quien junto al resto de Cámaras de Comercio de las islas está asesorando e informando a los solicitantes en calidad de entidad colaboradora del ejecutivo autonómico.

Unas ayudas que, con un importe total de 1.144 millones de euros, se suman a los 87,3 que previamente se concedieron desde el Gobierno de Canarias para ofrecer apoyo económico al tejido empresarial isleño durante la crisis económica actual. Una suma total que no solo supone una cantidad inédita en las ayudas previamente otorgadas a las empresas de las islas, sino que han sido gestionadas exitosamente gracias a la “colaboración permanente” entre los equipos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y de las entidades camerales de las islas, como indicó la consejera Elena Máñez en una visita oficial a la Cámara de Santa Cruz de Tenerife acompañada del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Junto al presidente cameral, Santiago Sesé, y la directora general de la Cámara, Lola Pérez, ambos representantes del ejecutivo tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la labor de la Cámara en diferentes áreas como el servicio de creación de empresas, la ventanilla única empresarial, el servicio de asesoramiento medioambiental empresarial, los diferentes programas de innovación y transformación digital, la amplia oferta de formación brindada por la Cámara o el apoyo a las empresas en su proceso de internacionalización, entre otros.

Asimismo, el presidente del Gobierno de Canarias y la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo tuvieron también la oportunidad de charlar con el personal contratado específicamente para la gestión de estas ayudas, y de conocer el funcionamiento del aplicativo desarrollado expresamente para optimizar los cientos de procesos de solicitud que diariamente se gestionan desde la Cámara.

Santiago Sesé, presidente de la Cámara, destacó cómo al ser una corporación de derecho público cuentan con una posición privilegiada a medio camino entre el tejido empresarial privado de la isla y las diferentes Administraciones Públicas: “tenemos la posibilidad de llegar a todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, y de ofrecerles asesoramiento y apoyo en estos tiempos tan difíciles. Además, al ser una Cámara provincial nuestro alcance llega también a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera”.

Las empresas o autónomos que hayan recibido las ayudas anteriores no están exentas de solicitar estas subvenciones también, que en ningún caso son préstamos que haya que devolver transcurrido un plazo de tiempo. Además, los requisitos son diferentes, por lo que no haber recibido las ayudas del ejecutivo autonómico no indica necesariamente que tampoco se puedan recibir estas. Lola Pérez, directora general de la Cámara provincial anima a todos los posibles solicitantes “a que ante cualquier duda llamen al teléfono gratuito y se informen”.

El plazo de solicitud de estas ayudas está vigente hasta el próximo miércoles 28 de junio y pueden solicitarse llamando al teléfono gratuito 900 100 519.