Canarias no podrá beneficiarse de la alianza suscrita entre El Corte Inglés e IAG (el grupo al que pertenecen aerolíneas como Iberia y British Airways) para tratar de captar turistas británicos usando las compras como reclamo, por su tardanza en la implementación de un sistema ágil de devolución de tasas para los visitantes. Las aerolíneas y los grandes almacenes ofrecerán descuentos a los visitantes procedentes del Reino Unido que se acojan al denominado tax free, es decir, que soliciten el reembolso de los impuestos al consumo de las compras que realicen en el país, algo a lo que tienen derecho desde el pasado 1 de enero, cuando el brexit se hizo efectivo. Sin embargo, la falta de un mecanismo rápido y digital a través del que los visitantes extracomunitarios puedan reclamar el reembolso del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) abonado durante su estancia en las Islas, deja sin efecto en el Archipiélago el acuerdo de estas dos grandes compañías.

Al tener un régimen fiscal diferente al resto de España, Canarias es la única comunidad que no ha puesto en marcha un sistema digital para realizar este procedimiento. En el territorio peninsular ya opera un mecanismo denominado DIVA, que permite sellar de forma electrónica los formularios de reembolso presentados por los viajeros. Mientras tanto, en las Islas los trámites siguen siendo farragosos y más propios de tiempos anteriores a la era digital.

Hasta ahora poner en marcha un mecanismo ágil para poder devolver estos impuestos a los turistas extracomunitarios no era determinante para las Islas, ya que la mayor parte de los visitantes que venían a pasar sus vacaciones eran ciudadanos de países que formaban parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo, con el brexit, que propició la ruptura del Reino Unido con Bruselas, la cosa cambia, y mucho, ya que el británico es el principal mercado emisor de turistas para las Islas y se encuentra ahora fuera de territorio comunitario. Por lo tanto, los alrededor de cinco millones de turistas británicos que visitaban Canarias cada año antes de la pandemia podrían beneficiarse de él.

La devolución de los impuestos al consumo supone un revulsivo para incentivar el turismo de compras entre los ciudadanos británicos. El Corte Inglés y IAG lo saben y, por eso, quieren utilizar esta nueva baza para atraer a nuevos visitantes, sobre todo ahora que el Reino Unido suspenderá todas las restricciones a partir de este lunes y este turismo podría comenzar a reactivarse. Para ello, El Corte Inglés ofrecerá una tarjeta regalo con el 10% de la cantidad gastada por los británicos que se acojan al conocido como tax free, es decir a la solicitud de reembolso del IVA, mientras que la aerolínea también pondrá a su disposición descuentos de hasta el 10% en los billetes. Además, de forma conjunta realizarán una importante campaña de promoción dar a conocer esta nueva ventaja impositiva.

Sin embargo, Canarias no podrá beneficiarse de este reclamo, al menos hasta que ponga en marcha su nuevo sistema digital para la devolución del IGIC a los visitantes extracomunitarios, que espera tener listo a finales de este año o como muy tarde a principios de 2022. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias anunció hace algo más de un mes que trabaja ya en la implementación de este nuevo mecanismo, que será novedoso, ya que se ha decidido no implementar el DIVA peninsular, sino crear un proceso genuino para el Archipiélago, que «permitirá la devolución del IGIC a los turistas extracomunitarios en condiciones más ventajosas de las que permite el que funciona a nivel estatal para el IVA». Aún así, el mecanismo llega con retraso, ya que no solo lo han puesto en marcha ya en todas las comunidades autónomas del resto del país, sino también el resto de destinos turísticos competidores del Archipiélago, que jugaran con ventaja, al menos hasta que las Islas lo tengan operativo.

Fuentes de la Consejería de Hacienda recuerdan que hasta ese momento los turistas pueden utilizar el antiguo sistema que está en vigor y que debido a que el porcentaje del impuesto es más reducido que en la Península, muchos de los turistas deciden no solicitar el reembolso.