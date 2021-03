Yolanda Díaz ha reivindicado este miércoles el peso que va a tener el Ministerio de Trabajo en el Gobierno de coalición al estar bajo el amparo de su vicepresidencia. En el acto de traspaso de competencias, donde ha recibido de manos de Pablo Iglesias la cartera de vicepresidenta tercera, Díaz ha señalado que seguirá trabajando para reconstruir el panorama laboral y, haciendo gala del diálogo que ha caracterizado su acción en el Gobierno, ha agradecido a sindicatos y patronal el compromiso para alcanzar acuerdos.

"Nunca antes como ahora, bajo el amparo de esta vicepresidencia, el ministerio de trabajo había adquirido el peso y relevancia política en el seno del Gobierno de España", ha sentenciado Díaz que, desde ahora, actuará como líder del sector morado del Ejecutivo. "No estaríamos aquí si no fuese por las personas trabajadoras de este país, a ellas me debo y a ellas hoy les tendemos las manos", ha subrayado antes de apuntar que "nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad" y que trabajará por "transformar" el mercado laboral.

Díaz se ha dirigido a los principales líderes de la patronal y de los sindicatos para agradecerles su compromiso con el diálogo: "Gracias por vuestra generosidad, por el esfuerzo, por vuestra voluntad compartida de encontrar siempre soluciones y llegar siempre a acuerdos".

Recuerdos pasados

La ya vicepresidenta tercera también ha querido recordar el duro año que se ha vivido con la pandemia. Recordando unas palabras de José Saramago (Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos), Díaz se ha remontado al 31 de marzo de 2020, en pleno pico de contagios de la primera ola de coronavirus: "Ni yo ni ninguno que estábamos allí olvidaremos nuestra preocupación, la crudeza de aquellas horas ni la determinación que nos impulsaba: salvar vidas y salvar puestos de trabajos en medio del más dramático episodio de nuestra historia reciente".

Además, ha explicado que los recuerdos de aquellos días han permitido permanecer unido al Gobierno de coalición ante las críticas. "Cuando desde entonces alguien ha querido boicotear la acción de este Gobierno, ante los exabruptos, la retórica reaccionaria, la insolidaridad y la apología de tiempos peores, nos ha bastado con volver la vista atrás, con evocar aquellos días de unidad y responsabilidad compartida en el Gobierno para responder de la única manera posible: estábamos allí, lo hicimos y lo seguiremos haciendo".

De aquella época, Díaz también ha querido ensalzar el papel que jugó el exvicepresidente segundo. "Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos", ha dicho, antes de aplaudir su lucha contra "la labor destructiva de los que proclamaban la futilidad" de su esfuerzo.

Continuar la labor

Iglesias también ha entregado a Ione Belarra la cartera de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. La dirigente morada, que hasta ahora ocupaba una secretaría de Estado, se ha mostrado tajante a la hora de señalar que pelearán por cumplir el acuerdo de coalición que firmaron con el PSOE. Incluida la regulación de los precios del alquiler, una negociación que está encallada en el seno del Ejecutivo.