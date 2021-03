La página web del SEPE vuelve a estar operativa tras unas 72 horas de bloqueo tras el ciberataque recibido. Los usuarios, no obstante, todavía no pueden volver a pedir citas previas para ser atendidos en las oficinas públicas de empleo y los funcionarios tampoco pueden acceder a sus terminales para solventar la gran mayoría de trámites. A fecha del viernes los servicios técnicos y el Centro Criptológico Nacional (CCN) continúan trabajando para reestablecer plenamente el servicio, aunque todavía no tienen fecha concreta para ello; según ha afirmado el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez.

El director general de las oficinas de empleo ha insistido en que, tras el análisis forense realizado por los técnicos informáticos, los aplicativos de gestión no se han visto dañados y los datos personales de la ciudadanía no se han visto comprometidos, tras el ataque del virus informático conocido como Ryuk, de tipo 'ransomware'. No obstante, y siguiendo con una estrategia de cautela y minimización de riesgos, los servicios de comunicación del SEPE han recordado a los usuarios que no abran ningún correo electrónico que no termine en "@sepe.es", ante posibles fraudes. Al inicio de la pandemia, cuando las empresas recurrieron masivamente a la figura de ertes durante el primer confinamiento, el SEPE detectó varios intentos de fraude a través de correos electrónicos que solicitaban al usuario datos confidenciales, como la cuenta bancaria.

La plantilla del SEPE ha acudido presencialmente a las oficinas y atiende las citas previas asignadas antes del ciberataque, aunque con facultades limitadas. Pues los sindicatos insisten en que, con los ordenadores apagados por precaución, únicamente pueden atender aquellas peticiones que puedan resolverse a papel y boli. El resto de gestiones quedan anotadas en formularios y cuando se reestablezca el servicio los empleados públicos deberán 'digitalizar' e introducir en el sistema informático. A esa carga de trabajo pospuesta se suman unas 300.000 citas que se han dejado de atender, a tenor de 100.000 por día, tras tres jornadas inoperativos los servidores de las oficinas públicas de empleo; según cálculos sindicales.