La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene previsto proponer el próximo martes al Consejo de Ministros la candidatura de Rodrigo Buenaventura, actual director general de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como futuro presidente del supervisor bursátil. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, Calviño propondrá como vicepresidenta a Montserrat Martínez Parera, que trabajó en el supervisor bursátil y el Banco de España y ahora lo hace en CaixaBank.

Una vez superados todos los trámites, Buenaventura y Martínez Parera sucederán a Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina, que terminan sus mandatos el próximo 25 de noviembre, aunque podrán seguir en sus cargos hasta que sean sustituidos. Cuando la propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos sea aprobada por el Consejo de Ministros, el Gobierno deberá presentar las candidaturas al Congreso de los Diputados.

Los candidatos tendrán que comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja y, una vez superado ese trámite, los nombramientos se aprobarán por real decreto. El mandato de los dos puestos es de cuatro años, renovables una vez.

El pasado lunes se hizo público que Albella no seguiría al frente de la CNMV y dejaría el cargo al cumplir su mandato. Según fuentes conocedoras del proceso, el propio Albella comunicó a Calviño su deseo de no continuar otros cuatro años. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un cambio en la normativa de la CNMV que permite al presidente del supervisor bursátil, al vicepresidente y a los consejeros no natos permanecer en sus cargos más allá del fin de su mandato y hasta que se haya designado a los sustitutos.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Buenaventura es, desde 2017, director general de Mercados de la CNMV. Anteriormente, entre 2011 y 2017 fue director de Mercados de la ESMA, (Autoridad Europea de Valores y Mercados, por sus siglas en inglés).