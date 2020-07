Quince empresas de guaguas turísticas están al borde de la quiebra

El freno turístico perpetúa a los transportistas en el bloqueo y empuja a numerosas compañías a la desaparición. Más de quince empresas de guaguas turísticas del Archipiélago están realizando el estudio previo a la declaración concursal porque no existen visos de que puedan superar la crisis abierta por la pandemia del coronavirus. La declaración concursal afectaría a más de 400 trabajadores, que pasarían de estar en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a engrosar las listas del paro. "Estamos en una situación realmente crítica", advierte el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes (FET), José Ángel Hernández.

Los estragos del Covid-19 han causado heridas en el sector del transporte de difícil cura. La parálisis casi absoluta de este segmento, muy ligado al turismo y a la actividad escolar, provoca que a numerosas empresas no le salgan las cuentas. No pueden permitirse el lujo de estar paradas. Tras la progresiva recuperación de la conectividad aérea, el sector retomó parte de su actividad; apenas un 2% de su movimiento habitual. Por eso la decisión de Reino Unido de desaconsejar los viajes a Canarias y mantener la cuarentena a todos los pasajeros que partan del país ha supuesto un duro golpe, habida cuenta de que el mercado británico es el principal emisor de turistas del Archipiélago -aporta más de un tercio de sus visitante-. "Con las cancelaciones de esta semana nos quedamos en cero de actividad. La crisis es total. Las plantillas están en ERTE y no hay horizonte temporal de recuperar la actividad", esgrime el secretario general de la FET.

El sector del transporte cuenta en el Archipiélago con 5.750 guaguas, de las que 1.300 corresponden a servicios públicos de transporte regular y 4.450 a empresas de transporte discrecional que realizan servicios turísticos y escolares, principalmente. En concreto existen unas 200 compañías ligadas al transporte de turistas y la asesoría jurídica de la patronal prepara en estos momentos el estudio previo a la situación concursal de más de quince de ellas porque hay pocas esperanzas de que superen el bache. Al año, y en circunstancias normales, las guaguas realizan 118 millones de viajes. "Ahora estamos a cero", lamenta Hernández, "y la diferencia es abismal".

Los "pocos" trabajadores que se habían rescatado del ERTE tendrán que volver de nuevo a tal situación ante el nuevo freno. El transporte se erigió desde el principio como uno de los segmentos más afectados por la irrupción del coronavirus. A los pocos días de decretarse el estado de alerta sanitaria a mitad de marzo, el sector comunicó que debido a la caída del turismo y al cese del transporte escolar, las empresas se habían visto abocadas a tramitar expedientes de regulación temporal de empleo para unos 2.500 trabajadores, una cifra que iría incrementándose a medida que la actividad turística alcanzase la parálisis total.