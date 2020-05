Pedro Martín espera que se corrija en breve este "error inaceptable"

"Me parece absolutamente inaceptable e imagino que esto es un error que se subsanará en breve", resumía Pedro Martín la posición de la Presidencia del Cabildo de Tenerife ante la decisión del Ministerio de no incluir al Tenerife Sur-Reina Sofía entre los cinco aeropuertos autorizados a operar con vuelos internacionales hasta el próximo día 24. "No hay motivo alguno. Reúne todos los requisitos para recibir aviones procedentes de destinos extranjeros", reflexionaba ayer el titular de la Corporación insular. "Espero que se repare, con la mayor celeridad, lo que es una rotunda equivocación", reclamaba tajantemente a primera hora de la tarde de ayer.

Pedro Manuel Martín trasladó al Gobierno canario su preocupación por la publicación ayer en el BOE de la "Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional". Desde el Ejecutivo regional "ya habían solicitado al Gobierno de España que se autorice a Tenerife como lugar de destino de vuelos internacionales". Satisfecho del respaldo encontrado, anunció que entablaba gestiones ante el Ejecutivo nacional "para resolver este asunto cuanto antes".

El presidente del Cabildo tinerfeño sostiene que si los puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria forman parte de la orden por la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana autoriza como puertas de entrada a Canarias desde el extranjero, "de igual forma el Aeropuerto Tenerife Sur está en condiciones de hacerlo con el transporte aéreo".

Sin ánimo de polemizar, y en consonancia con lo manifestado por otros dirigentes políticos municipales del sur de Tenerife y representantes del ámbito empresarial, para Pedro Martín la situación generada "es aún más incomprensible cuando Tenerife es la isla que más pasajeros internacionales recibe de la Comunidad Autónoma de Canarias, históricamente". El hecho de que el Aeropuerto Tenerife Sur- Reina Sofía "no solo es uno de los más rentables de España, sino que forma parte del grupo de instalaciones aeroportuarias que registra las mejores cifras en el tránsito de pasajeros en todo el país".

Martín defiende que "está más que justificado que el Tenerife Sur tenga que ser uno de los cinco primeros aeropuertos en los que se inicie la desescalada". Cabe recordar el Gobierno central justifica su decisión argumentando motivos exclusivamente de índole sanitaria, tal y como consta en la publicación del Boletín Oficial del Estado.