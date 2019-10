Trump abre otra guerra comercial, esta vez con la UE, por las ayudas a Airbus

La Administración Trump ha abierto un nuevo frente en la guerra comercial que la enfrenta con diferentes regiones del mundo. La Organización Mundial del Comercio (OMC) sentenció ayer que Estados Unidos podrá imponer aranceles a las importaciones de la Unión Europea por valor de 7.500 millones de dólares (6.853 millones de euros) por los subsidios ilegales recibidos por Airbus. La UE prepara ya su respuesta, en forma de gravámenes que pueden alcanzar los 20.000 millones de dólares (18.276 millones de euros).

Washington había anunciado el lunes su intención de aplicar aranceles a otros 89 productos por valor de 4.000 millones de dólares (3.543 millones de euros), que se suman a la lista de unos 300 productos por valor de 11.000 millones de dólares (9.744 millones de euros) que se dio a conocer en abril.

La OMC determinó en 2018 que la UE no tomaba las medidas necesarias para eliminar las subvenciones y ayudas públicas a Airbus sin las que "no habría podido ofrecer el A380 en el momento en el que lo hizo y con las características que tenía", lo que abría las puertas a que EEUU impusiera aranceles a los productos europeos por "dañar los intereses estadounidenses". Además, subrayó que las ventas del A380 supusieron una "pérdida de ventas" para Boeing, que "no se habría producido" sin las ayudas públicas de la UE y los países miembros.

El pasado julio, la UE adelantó que estaba dando los pasos necesarios para imponer aranceles a las importaciones de Estados Unidos como represalia a las ayudas a las ayudas que Washington concede al fabricante Boeing.

"Seguimos preparados para encontrar un acuerdo justo, pero si EEUU decide imponer las medidas autorizadas por la OMC, estará empujando a la UE a una situación en la que no tendremos otra opción que hacer lo mismo", advirtió ayer la Comisión Europea en un comunicado. El Ejecutivo comunitario afirma que "toma nota" de esta decisión y añade que, si finalmente EEUU opta por aplicar estas restricciones comerciales, sería "contraproducente".

La UE está esperando una decisión similar de la OMC, pero en este caso sobre la cifra máxima de aranceles que puede imponer a las importaciones desde Estados Unidos en respuesta a las ayudas públicas de Washington a Boeing.

Bruselas ya presentó en abril una lista de productos a los que podría aplicar estos impuestos adicionales si al final decide hacerlo. Entre los productos afectados están el kétchup, pescados congelados, frutas, videoconsolas, aviones y helicópteros.