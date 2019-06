Una investigación por monopolio en EEUU hace caer en Bolsa a las grandes tecnológicas

Facebook, Amazon, Apple y Alphabet, la matriz de Google, algunas de las firmas tecnológicas más importantes del mercado en Estados Unidos, cayeron en la Bolsa de Nueva York este lunes ante la posibilidad de que las autoridades reguladoras de la competencia de ese país las sometan a una mayor vigilancia.

Tras concluir la sesión en el parqué neoyorquino, Facebook se anotó una caída un 7,51 % en el índice Nasdaq, en el que cotizan también Alphabet (-6,12 %), Amazon (-4,64 %) y Apple (-1,01 %), cuatro de los valores más seguidos por los inversores.

El Gobierno de Estados Unidos abrirá una investigación contra los principales gigantes de la tecnología, entre ellos Amazon, Apple, Facebook y Google, en lo que podría ser una pesquisa de amplio alcance sin precedentes contra algunas de las empresas más grandes del mundo.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia, que hacen cumplir de forma conjunta las leyes antimonopolio en Estados Unidos, tienen dividida la supervisión de las cuatro compañías, tal y como han explicado varias fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Amazon y Facebook quedan bajo la supervisión de la FTC y Apple y Google del Departamento de Justicia.

Las compañías de tecnología se han enfrentado a críticas en Estados Unidos y otros países ante la posibilidad de que tengan demasiado poder, así como un efecto perjudicial para los usuarios y los competidores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido un mayor control sobre las compañías de redes sociales, así como de Google, y los ha acusado de reprimir y suprimir las opiniones de conservadores, aunque no ha presentado pruebas algunas al respecto.

Trump también ha criticado repetidamente a Amazon por aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos, también sin pruebas. Las acciones de Facebook Inc y del propietario de Google, Alphabet Inc., cayeron más de un 6 por ciento el lunes, mientras que los títulos de Amazon.com Inc perdieron un 4,6 por ciento y las acciones de Apple Inc descendieron un 1 por ciento.