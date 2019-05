Corregir la divergencia de la economía canaria de la del resto del país, el gran reto

Corregir la creciente divergencia de la economía canaria respecto de la del resto de España, con una renta per cápita que en veinte años ha pasado de estar a la par a situarse casi veinte puntos porcentuales por debajo de la media, es el reto más importante que tiene el archipiélago en los próximos años.

Esa es la advertencia que ha pronunciado este miércoles el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, en la presentación del libro "La economía canaria en gráficos", realizado por la CEOE en colaboración con CaixaBank, acto al que ha asistido la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila.

Esta situación de divergencia "no es de recibo" e indica que hay un modelo social y económico que "hay que corregir", según Francisco, quien ha precisado que se trata de "un reto colectivo" y que no se puede culpar de la situación al Gobierno canario, a los empresarios ni a los trabajadores.

El libro "La economía canaria en gráficos" es una recopilación de gráficos y estadísticas que abarca desde 1978 hasta 2018, lo que permite analizar la evolución de la economía regional a lo largo de 40 años, con 17 secciones y 250 indicadores.

Unos de los indicadores sobre los que llamó la atención José Carlos Francisco fue el de la relación del Producto Interior Bruto por habitante entre el conjunto de España y Canarias, que en 1999 se situaba en el 99,6% de la media y que ha descendido al 81% en 2018.

Esta tendencia a una creciente divergencia hay que cambiarla, aumentando la productividad e introduciendo en la economía canaria actividades de más valor añadido, ha subrayado Francisco, y ha apuntado a sectores tecnológicos o de reparación de buques y plataformas como ejemplo de a donde debe orientarse la economía canaria para subir la renta per cápita.

"Si seguimos con más de lo mismo, tendremos aproximadamente lo mismo", ha asegurado el presidente de la patronal tinerfeña.

Francisco ha repasado algunos de los indicadores más llamativos de esta publicación, que aborda datos de población, sectores económicos, mercado laboral, empresas, gasto e ingresos públicos, fiscalidad y sociedad digital, entre otros.

Desde 1978, la población canaria ha pasado de 1,3 millones de habitantes a 2,1 millones, y en ese tiempo la tasa de natalidad ha caído por debajo de la media de España hasta siete por cada mil habitantes, cuando hace cuarenta años estaba en veinte.

La baja natalidad se compensa con una inmigración de entre 20.000 y 30.000 personas al año que mantiene ese aumento de la población.

Canarias sigue atrayendo población, a pesar del elevado paro y de que los datos de desempleo indican que históricamente es muy difícil bajar de una tasa del 15%.

Este libro de gráficos presenta los datos, y ahora son los expertos los que tienen que profundizar en ellos, analizarlos y encontrar las razones de fondo que explican su evolución, ha instado José Carlos Francisco.

El director territorial de Caixabank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, explicó que esta publicación, que va por la segunda edición, es un gran instrumento de gestión para las 65.398 empresas canarias inscritas en la Seguridad Social.

"Es una publicación inteligible, fácil y todos los datos están concentrados en un único espacio", lo que ayuda a la toma de decisiones empresariales fundamentadas, afirmó.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, destacó los datos relativos al sector público, que indican que Canarias tiene una economía saneada, con gobierno responsables en la gestión que han permitido un superávit presupuestario y la deuda más baja de España en relación al PIB.

Los datos también reflejan el dinamismo de la economía canaria, que gracias entre otros factores a un sector empresarial unido y a unos agentes sociales responsables ha salido de la crisis en términos de crecimiento económico y empleo, afirmó.

Desempleo

José Carlos Francisco ha insistido este miércoles en que "no es fácil" que el desempleo baje hasta el 12% al final de la próxima Legislatura, tal y como ha aseverado el presidente canario, Fernando Clavijo.

En declaraciones a los periodistas, ha indicado que la patronal solo ha hecho una previsión para este año y no se creará empleo neto en el archipiélago, de tal manera que no descenderá del 20%.

En esa línea, ha apuntado que históricamente, salvo en los años 2006 y 2007, la tasa de paro "siempre ha estado por encima del 15%", pero en economía "casi todo es posible".