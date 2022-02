De horóscopos caninos a amarres de amor con orina

Una vuelta por las webs y plataformas que ofrecen servicios on line de videncia y chamanismo permite concluir que la clásica tríada salud, dinero y amor resiste en el podio de las preocupaciones humanas, aunque los métodos que muchos de estos portales proponen para abordarlas son, más que novedosos, un prodigioso ejercicio de creatividad esotérica. La magia, aparte de misteriosa, puede ser muy entretenida.

El amor es, sin duda, la mina que explotan con más determinación los brujos digitales. No hay página ni portal de adivinación o hechicería que no tenga su correspondiente apartado dedicado a tratar en exclusiva las cosas del querer, con asistentes especializados en la materia —sobre todo asistentas: nueve de cada diez «profesionales de la adivinación» que se anuncian en estas páginas son mujeres— y soluciones muy variopintas que van desde los sortilegios «para volverse irresistible con ayuda del vudú Condomblé» que ofrecen en la web de la bruja Alicia Collado, a los «baños y rituales de amor y atracción» que promete detallar el mago Joseph a quien marque los números de su teléfono 806. En la página de Orula Tarot presumen de conocer artimañas infalibles para alejar a los ex y librarnos de los celos despechados.

Pero si hay una condición afectiva de la que el esoterismo on line saca petróleo es la del desamor. La magia se brinda como la herramienta perfecta para ahuyentar las rupturas amorosas y que solo sepamos de ellas cuando miremos las revistas del corazón, pero nunca cuando buceamos en el nuestro.

Auténtico zoco

En la red hacen furor los «amarres de amor», paradójico concepto que no por inquietante —imposible no evocar la imagen del amante sujeto con bridas— tiene menos predicamento. «A través de la magia blanca podemos hacer que la persona que amas vuelva a tu lado», avisan en la página Almas Gemelas.

Son muchos los chamanes que se ofrecen para hacer «el amarre perfecto que nunca se suelta», pero si hay una especialista en la materia, esa es la vidente Manuela Prado, que asegura saber hacerlos con velas, miel, ropa interior, sapos, palomas y hasta con orina. La explicación de este último sistema de encantamiento amoroso la acompaña con una foto de varios vasos transparentes llenos de líquido amarillo sobre una paleta de pintor, para que no queden dudas del objeto del conjuro.

La magia está en todos lados, solo hace falta saber verla. La pitonisa Gloria asegura leer el futuro en los posos del café; el vidente Amaranto lo consigue mirando fotos familiares, y la bruja Vieira Ramos utiliza la técnica de la numerología: «Esta maga te conectará con tu número mágico y te ofrecerá, a través de este, las espectaculares revelaciones que el universo te hace», avisa en su web.

En el zoco esotérico de internet hay soluciones para todas las situaciones. Carlota, la vidente tarotista, desciende a las miserias de la cotidianidad y plantea: «¿Te levantas por la mañana sin ganas de empezar el día, estás agotada, te sientes desganada y sin fuerzas? Llámame, mi don te dará las fuerzas que necesitas». La hechizera Rafaela Vílchez, por su parte, ofrece ritos para «aclarar las ideas, evitar los accidentes de tráfico, quitar la negatividad, curar los dolores de piernas y lograr que los hombres estén por ti». Con un servicio casi 360º, a esta ocultista no se le escapa ni la mascota y en su menú de atenciones ofrece también el de «horóscopo perruno».