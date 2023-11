Cádiz - Real Madrid en directo

Tras el gol, le costó al Cádiz recuperar la frescura en su juego, no logrando llevar a imponerse de la misma forma sobre el campo a pesar de que no aminoraba el paso a la hora de presionar la salida de juego de un Real Madrid que lograba fluir, y que llegó a tener otra oportunidad casi seguida en los pies de un Bellingham que no llegó a acertar con el remate. Por parte de los pupilos de Sergio González, Roger Martí dispuso de dos golpeos desde la frontal que pudieron cambiar el signo, topándose en una de ellas con la gran intervención de Andriy Lunin, quien esta transmitiendo mucha seguridad bajo palos.