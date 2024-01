Barcelona - Osasuna en directo

No hay sorpresas en el once que presenta Xavi Hernández en su primer día en Montjuic tras anunciar que a final de temporada no seguirá como técnico del Barcelona. Jules Koundé se mantiene como lateral derecho, con Pau Cubarsí en el perfil izquierdo del eje de la defensa. Frenkie de Jong es el pivote, con Gündogan y Pedri como interiores.