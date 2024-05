El club agasaja a los jugadores que alcanzaron la centena

Jérémy Mellot, Alexandre Corredera, Sergio González, Enric Gallego y Juan Soriano. Hasta cinco han sido los futbolistas del CD Tenerife que, durante la temporada que está a punto de concluir, han alcanzado los 100 partidos defendiendo la camiseta blanquiazul.

Todos ellos fueron reconocidos ayer por la entidad en un sencillo e informal acto en el que participó el presidente, Paulino Rivero, y en el que todos los protagonistas recibieron, de la mano del dirigente, una camiseta conmemorativa con sus nombres y el número 100 en la espalda.

«Esos 100 partidos son muchos. Mi familia y yo estamos muy felices en la Isla y espero continuar mucho más», indicó Mellot.

«Estoy orgulloso de haber podido defender tantos partidos esta camiseta. Gracias al club y a los entrenadores por la oportunidad, ojalá sean muchos más», aseguró Corredera.

«Muy feliz de llegar a esta cifra con la camiseta del Tenerife. Gracias por la confianza que se ha depositado en mí y ojalá pueda seguir aumentando el número de partidos», expresó González.

«Estoy muy contento por estos tres años en la Isla y en el Tenerife. Esperemos que puedan ser unos cuantos más», deseó Gallego.

«Desde el primer día, todos en el Tenerife me acogieron muy bien. Darle las gracias a los entrenadores por darme la oportunidad de jugar estos más de 100 partidos en el club», expuso Soriano, quien no continuará la próxima temporada y, precisamente por eso, el único de los distinguidos que no hizo mención alguna a la posibilidad o el deseo de seguir batiendo registros en la Isla.

Rivero, finalmente, argumentó que alcanzar la centena de partidos es un síntoma inequívoco de que los futbolistas en cuestión ya forman parte de la historia del club. «Eso es crear entidad», dijo.