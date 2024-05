El CD Tenerife, a punto de decidir: cerrará con Luis Milla su ronda de reuniones y Pepe Mel es opción real

Apenas cinco días para que finalice la temporada y el CD Tenerife no ha tomado aún una determinación definitiva respecto al futuro de su banquillo. Tras haber manejado una lista con más de diez candidatos, las opciones se acotan y se reducen a apenas un par de nombres o tres. No obstante, la intención de la comisión deportiva es explorar una última vía y para ello se ha programado una reunión con Luis Milla, padre del futbolista del mismo nombre y exseleccionador nacional Sub 21.

El encuentro con el profesional turolense, exjugador del Real Madrid y FC Barcelona, debe de cerrar la larga ronda de contactos iniciada con las reuniones con Vicente Moreno (dos) y Paco López, a las que se sucedieron muchas otras. Por ejemplo, la mantenida la semana pasada por el máximo accionista de la sociedad, José Miguel Garrido, con el agente de Julián Calero, uno de los técnicos más codiciados de Segunda y que finalmente se ha decantado por aceptar la oferta del Levante.

Que Milla sea el último en pasar por el tamiz de Garrido no significa que vaya a ser el elegido. La comisión encargada de designar sucesor para Asier Garitano ha explorado otros nombres, entre ellos el de dos técnicos que ya estuvieron próximos a recalar en el club: Jon Pérez Bolo, que ya gustaba para el curso pasado, por si fuese a desvincularse del Burgos; o Pepe Mel, que era el escogido para una eventual destitución del actual entrenador en el partido contra el Eldense que finalmente acabó con un providencial triunfo con gol de José León (1-0 en el Heliodoro).

La previsión de una reunión inminente con Milla es vóx populi en el vestuario blanquiazul, adonde la noticia llegaba hace solo unos días. También desde dentro del club, hay quien ha intentado participar del proceso y ha hecho llegar su propia recomendación a Garrido. Es señal de que la decisión no está tomada aún y muchos buscan influir. Nadie en la comisión deportiva quiere equivocarse en un momento crucial para revitalizar la ilusión colectiva y pasar página tras la gris etapa de Asier, contaminada por su forma de salir, con nula autocrítica y constantes apelaciones al entorno, como si la responsabilidad de la errática temporada del vasco haya sido del ruido, la presión o las críticas.

En cuanto a Luis Milla, hay factores que aconsejan al menos explorar este perfil: tiene experiencia en la categoría (Lugo o Real Zaragoza), tiene un vasto conocimiento del club y su entorno por la presencia de su hijo en el primer equipo blanquiazul y en el consejo de administración le ven con las dotes necesarias para la dirección y gestión de recursos humanos que le han faltado a Asier. Es un factor donde constantemente pone el acento Mauro Pérez, quien fue muy directo con el de Bergara y en la cumbre del Mencey le trasladó que una de las claves del fiasco colectivo ha sido «la ausencia de liderazgo por parte del cuadro técnico». Es un mensaje que no debió de gustarle a Garitano, que ha omitido cualquier alusión o agradecimiento al tinerfeño y al consejero Juan Guerrero en sus últimas comparecencias públicas. En el club temen que el final de curso se ensucie más de la cuenta y el deterioro de la imagen pública de la institución irrite a los accionistas principales.