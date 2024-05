Dylan Perera: el niño que esquivó su destino

El nombre de Dylan ya suena con fuerza en el entorno tinerfeñista, pero casi nadie conoce el vínculo que le une con Suso Santana, una leyenda blanquiazul. Fue Suso quien lo recomendó a Sesé Rivero cuando, con apenas 11 años, el de Taco se enamoró de uno de los niños que acudía a su campus de verano. Había un chico que era diferente a todos los demás. Era muy especial. Dylan encontró en Suso el espejo en el que mirarse. Aunque no tengan vínculos de sangre, son parte de la misma familia. Perera ha comido en la mesa del eterno capitán, ha visto fútbol en su sofá e incluso ha pasado horas con Thiago, el más pequeño de los dos hijos de Santana y quien, por cierto, pese a su corta edad, apunta muchas maneras. Por todo eso para Dylan fue tan especial coincidir con Suso, la persona más influyente de su vida –y no hablamos solo de fútbol–, el día de su debut con el primer equipo. Al final del partido, ambos posaron orgullosos. El maestro, del aprendiz, y al aprendiz, del maestro al que tanto admira. | L. C.