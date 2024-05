Rivero anuncia que los convenios ya abarcan a 10.600 jugadores de base

El presidente del Tenerife, Paulino Rivero, lamenta que los resultados deficientes del primer equipo no permitan valorar las conquistas realizadas en otras parcelas, tales como el área de fútbol base (con el ascenso del filial a Segunda RFEF) o la social, donde se ha batido el récord de abonados. En una conferencia, el dirigente blanquiazul reveló que los convenios de cantera ya permiten abarcar a más de 10.000 niños del Archipiélago. Una cifra récord que avala el trabajo realizado en este ámbito.

«El fútbol es muchísimo más que los resultados de cada fin de semana», defiende Rivero. «Puede y debe ser la herramienta, el instrumento que utilicemos para mejorar nuestra sociedad. Estamos hablando de un deporte que en estos momentos tiene 4.000 millones de seguidores en todo el mundo, es decir, la mitad de los habitantes del planeta», rubricó el mandatario blanquiazul.

«Mil millones de personas practican fútbol y en el caso de nuestro país, 26 millones de españoles siguen el fútbol de cerca. Imagínense la herramienta tan potente que tenemos, no solo desde el punto de vista económico. Además, hay un gasto anual de mil euros en merchandising de los equipos a los que cada aficionado siguen, en nuestro caso además con gran devoción y pasión en el Heliodoro Rodríguez López», señaló.

Rivero apeló a «utilizar eso adecuadamente para conseguir una sociedad mejor» y significó que puede aprovecharse «la potencia del fútbol para inculcar unos valores y reforzar otros, tales la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la solidaridad o el compañerismo, que en algunos casos escasean en la sociedad actual».

Para el presidente del consejo de administración, el fútbol puede convertirse «en la mejor medicina para luchar contra el racismo y para proponer la integración social». Dicho lo cual, volvió a referirse al contraste de la temporada actual. «En el CD Tenerife trabajamos en esa línea. Sé que los abonados y aficionados tienen entre ceja y ceja el resultado de cada fin de semana; la clasificación es difícil de predecir. No se trata solo de tener a los mejores futbolistas y cuadros técnicos. Los resultados están sujetos a mil factores que no controlamos. Lo que sí podemos trabajar es el área cantera, tener unos filiales potentes y competitivos. Y la apuesta por el deporte femenino es decidida y real; y la nuestra es la única estructura en Canarias con participación en todos los niveles», apuntó a continuación.

A la hora de hacer balance se acordó también de los otros equipos del representativo. «Apostamos por la inclusión con los conjuntos EDI y PC, y tuvimos el honor de celebrar LaLiga Genuine en nuestras instalaciones. Trabajamos también con los colegios, con miles de niños que han visitado ya la Ciudad Deportiva y el Heliodoro; y trabajamos para que la nuestra sea una isla de fútbol, llegando incluso a los rincones más alejados como Vilaflor, Guía de Isora, Buenavista... Los acuerdos de colaboración son ya 561 equipos tutelados mediante convenios, así que controlamos 10.600 jugadores de cantera y 1.600 técnicos, auxiliares y otros profesionales», enumeró.

Bodiger, «frustrado» con Garitano

Yann Bodiger manifestó ayer su intención de quedarse pese al interés de otros clubes (como el Deportivo) en su fichaje para la próxima temporada. «Sigo creyendo en la gente que me trajo», adujo en la SER. El mediocampista francés dijo que es «bastante increíble» que le hayan dado solo diez titularidades y lamentó que su «media de minutos sea tan baja». En este sentido, dijo estar «frustrado» con las decisiones del entrenador, «que ha hecho las cosas a su manera y no ha cambiado».«Me pidieron paciencia y he procurado no molestar», añadió. En este sentido, auguró que «un cambio de entrenador será importante para todo el mundo». También hizo autocrítica. «Hemos hecho más cosas mal que bien; no hemos competido de la mejor manera», adujo.